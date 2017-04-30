Электромобиль Arizzo 5e появится в июне 41

Компания Chery официально объявила о том, что массовые продажи электрического седана Arizzo 5e начнутся уже в июне нынешнего года.

Новинка фактические считается электрической копией ранее выпущенной модели Arrizo 5. Тем не менее, некоторые внешние изменения у нее все же присутствуют – например, другая светодиодная оптика и увеличенная радиаторная решетка. Электрический мотор, расположенный под капотом, выдает показатели крутящего момента в 276 Нм и 122 лошадиных сил.

Проехать на одном заряде электромобиль сможет около 350 километров.



