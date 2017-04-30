Электромобиль Arizzo 5e появится в июне
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Электромобиль Arizzo 5e появится в июне
Апрель 30 10:20 2017

Компания Chery официально объявила о том, что массовые продажи электрического седана Arizzo 5e начнутся уже в июне нынешнего года.

Chery Arizzo 5e

Chery Arizzo 5e

Новинка фактические считается электрической копией ранее выпущенной модели Arrizo 5. Тем не менее, некоторые внешние изменения у нее все же присутствуют – например, другая светодиодная оптика и увеличенная радиаторная решетка. Электрический мотор, расположенный под капотом, выдает показатели крутящего момента в 276 Нм и 122 лошадиных сил.

Chery Arizzo 5e

Chery Arizzo 5e

Проехать на одном заряде электромобиль сможет около 350 километров.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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