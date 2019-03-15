Opel объявляет старт продаж в четвёртом квартале 2019 года

Opel представит три новые модели

Opel стремительно движется вперед, осваивая новые рынки: как сообщалось ранее, бренд возвращается в Россию. Уже в четвёртом квартале 2019 года в продаже на российском рынке появятся три модели:

– Opel Grandland X будут импортировать из Айзенаха (Германия);

– пассажирский автобус Opel Zafira Life;

– коммерческий фургон Opel Vivaro Transporter;

Opel Zafira Life и Opel Vivaro для местного рынка будут собирать на конвейере калужского завода ООО «ПСМА Рус».

«Увеличение прибыльности экспорта является ключевым аспектом стратегического плана «PACE!». Мы демонстрируем значительный прогресс в этом направлении, – заявил Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller), Генеральный директор Opel. «Россия – это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию. Важным преимуществом является возможность локального производства с момента старта продаж».

Дилерская сеть будет представлена как опытными дилерами Opel, так и новыми партнёрами, расположенными в крупных городах России; на старте их количество составит 15 – 20, а в среднесрочной перспективе увеличится более чем вдвое.

“2019 год отмечен для Opel двумя важными событиями: 120 лет производства автомобилей и возвращение в Россию! Растущий рынок, возможность локального производства, хорошая репутация и поддержка опытных партнёров – весомые аргументы для успешного развития немецкого бренда в России. Opel выйдет на рынок с тремя моделями и постепенно дополнит модельный ряд новыми, технологичными автомобилями. Наши главные приоритеты: конкурентоспособные продукты, высокое качество послепродажного обслуживания, довольные клиенты и рентабельные дилеры!” – Драган Ненадович (Dragan Nenadovic), Региональный бренд-менеджер Opel, Евразия.

Интенсивное наращивание объема экспорта — часть стратегического плана «PACE!» бренда Opel, который поможет компании выйти на устойчивый уровень рентабельности. Решение возродить бизнес в России — на одном из важнейших рынков для глобального автопроизводителя — часть стратегии, направленной на развитие бренда в Европе и в мире. Главная цель Opel — достичь доли 10% от общего объёма продаж за пределами Европы к середине 2020-х годов. Для этого бренд усилит свое присутствие на рынках Азии, Африки и Южной Америки, а также выйдет еще на 20 новых рынков к 2022 году.

Недавно Opel уже назвал новых импортеров в Марокко, Тунисе, Ливане и Южной Африке. С начала 2019 года Opel расширил свою деятельность в Украине.