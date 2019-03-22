Suzuki заменит стеклоочистители по выгодной цене

«Сузуки Мотор Рус» совместно с официальными дилерскими центрами Suzuki проводит специальную акцию по замене щеток стеклоочистителя

Клиенты смогут приобрести на выбор комплект из двух или трёх оригинальных щеток стеклоочистителя по максимально выгодной цене от 1 500 рублей, включая стоимость работ и запасных частей. В подарок каждый клиент получит летний концентрат для стеклоомывателя, который обеспечит эффективную очистку стекол, улучшит обзорность, повысит безопасность и комфорт движения.

Цена действует в рамках специального сервисного предложения у официальных дилеров Suzuki с 15 марта по 31 мая 2019 года включительно.

Акция распространяется на следующие модели автомобилей Suzuki: Vitara/Vitara S, SX4, Grand Vitara, SX4 Classic, Swift, Jimny.