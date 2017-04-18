Автопарк московской агломерации 8

Суммарный объем автопарка Москвы и Московской области превысил 8 млн транспортных средств, следует из данных ГИБДД.

Годовой прирост числа легковых автомобилей в этих регионах составил почти 300 тыс. машин. В ЦОДД при этом обращают внимание, что число автомобилей с московскими номерами на улицах столицы в последние годы постоянно сокращается и в скором времени их станет меньше половины от общего числа.

ГИБДД России по запросу представила «Ъ» информацию о количестве автомобилей, зарегистрированных в Москве и Московской области. В двух регионах, по данным на начало 2017 года, на учете стояло более 8 млн транспортных средств (4,88 млн в Москве и 3,17 млн в Московской области). 6,72 млн из них —легковые автомобили. Для сравнения: в 2015 году на учете в этих регионах стояло 6,44 млн легковых машин, таким образом, годовой прирост составил 280 тыс. автомобилей, причем львиная его доля (255 тыс.) приходится на Москву.

Исходя из данных ГИБДД и Мосгорстата, можно сделать вывод: в Москве сейчас на тысячу жителей приходится около 400 автомобилей. Для сравнения: в Берлине этот показатель составляет 327, в Лондоне — чуть более 300, в Риме — около 700 автомобилей. В Дубае на тысячу человек приходится 540 автомобилей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что на самом деле машин на дорогах за год не прибавилось:

«Мы заметили бы это по парковкам, которые и так практически забиты, при лишних 280 тыс. машин наступил бы коллапс». Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Филин говорит: рост автопарка Москвы происходит на фоне реорганизации движения, строительства развязок, расширения проезжей части. «В итоге субъективно ни хуже, ни лучше не становится»,— считает он.

По мнению господина Шкуматова, прирост автопарка произошел отчасти только на бумаге.

«Известна такая практика, когда дилеры в конце года регистрируют машины на себя, записывая их в якобы проданные,— говорит он.— А потом машины уже продаются с номерами, при этом необязательно остаются в Москве. ГИБДД же при этом фиксирует каждый факт такой регистрации». «Так мало кто делает,— отмечает президент Российской ассоциации автодилеров Олег Моисеев.— Как только машина зарегистрирована и на номерах, она рискует потерять в стоимости 15-20%, поскольку воспринимается покупателями как бывшая в употреблении».

Определенный вклад в прирост автопарка дает схема с перепродажей «красивых номеров» вместе с автомобилем, добавляет Петр Шкуматов. В сети проводятся аукционы по продаже госзнаков с запоминающимся сочетанием цифр и букв, они висят, как правило, на старых «Жигулях» стоимостью 20-40 тыс. руб., использующихся как автомобиль-донор. «Количество автохлама в Москве просто огромное, физически многих машин уже давно не существует, они на свалке, но на учете стоят,— отмечает Петр Шкуматов.— Если бы владельцы этих машин прекратили регистрацию, автопарк существенно похудел бы».



