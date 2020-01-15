Bentley представляет легендарный Mulsanne последней специальной серии 6.75 Edition

Компания Bentley анонсирует выпуск финальной серии роскошного флагманского лимузина Mulsanne

Ограниченная серия Mulsanne 6.75 Edition от Mulliner, состоящая из всего 30 уникальных автомобилей, чествует мастерство автомобильных инженеров Bentley и великое наследие британской марки. На создание уникальной серии мастеров вдохновил легендарный 6,75-литровый двигатель, который в этом году отмечает 60-летие непрерывного выпуска.

С завершением производства роскошного Mulsanne место флагмана в модельном ряду Bentley займет абсолютно новый Flying Spur. К 2023 году он получит гибридную силовую установку, что символизирует новые приоритеты компании Bentley и путь к определению будущего устойчивой роскошной мобильности. Самая востребованная в мире марка люксовых автомобилей уже сделала первый шаг навстречу электрификации с запуском модели Bentayga Hybrid – первого роскошного внедорожника с гибридной силовой установкой в классе и самого эффективного Bentley в истории.

Крис Крафт, член совета директоров Bentley, ответственный за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, отметил:

«Mulsanne долгие годы играл ключевую роль в поддержании позиции Bentley как мирового лидера в сегменте лимузинов класса люкс. Флагманская модель Bentley и ее богатая история служат свидетельством нашего постоянного стремления создавать вручную поистине исключительные автомобили. Новый эксклюзивный Mulsanne 6.75 Edition – кульминация этого достижения. Несмотря на то, что производство Mulsanne завершится весной 2020 года, это решение было принято в то время, когда мы наблюдаем значительный интерес со стороны клиентов к другим моделям марки. Все наши сотрудники, занятые в настоящее время производством Mulsanne, будут переведены на другие производственные участки».

Эксклюзивная серия Mulsanne 6.75 Edition от ателье Mulliner чествует одну из самых узнаваемых моделей в истории Bentley. Роскошный лимузин Mulsanne 6.75 Edition получил высокоэффективный двигатель, мощность которого составляет 537 л. с., а крутящий момент – 1100 Нм. Точно такой же двигатель в настоящее время устанавливается на модель Mulsanne Speed. Исключительный седан отвечает требованиям самых взыскательных клиентов. Многие элементы дизайна содержат отсылки к 6,75-литровому двигателю V8:

В салоне органы управления вентиляцией в виде «регистров органа» заменены элементами с наконечниками в виде миниатюрной пробки маслозаливной горловины двигателя.

Уникальная тема «6.75 Edition» отражена в прострочке сидений, хромированных эмблемах экстерьера и в моторном отсеке. Тот же логотип проецируется светодиодными лампами «приветственного освещения» (проецирующими изображение на землю при открытии дверей).

Часы и другие второстепенные приборы украшены схематичным изображением легендарного двигателя.

Черные глянцевые элементы отделки экстерьера дополнительно подчеркивают цвет кузова, выбранный клиентом. Фары и задние фонари украшены хромированными окантовками. Эмблема в виде литеры «B» на капоте, решетки радиатора Mulliner Serenity и облицовка выхлопных труб получили специальную темную отделку, которая придает автомобилю еще более выразительный вид. Эксклюзивные 21-дюймовые пятиспицевые диски Mulsanne Speed отличаются уникальным покрытием с черными глянцевыми элементами.

Впускной коллектор получил отделку черного цвета вместо привычного серебристого. На табличке с номером двигателя, где традиционно располагается подпись мастера, собравшего двигатель, будет находиться подпись председателя совета директоров и генерального директора компании Bentley, Эдриана Холлмарка (Adrian Hallmark).

Салон роскошного Mulsanne также обладает множеством уникальных элементов. Клиенты смогут выбрать один из четырех цветовых вариантов кожаной отделки салона: синий Imperial Blue, черный Beluga, красный Fireglow или коричневый Newmarket Tan. Этот цвет будет дополнен серебряными акцентами по всему салону – на окантовках сидений, кожаной вставке, обрамляющей центральную консоль, окантовках напольных ковриков и дверных вставках. Серебряный акцент также будет виден в перфорированной обивке сидений. Вертикальная часть центральной консоли, как и задняя консоль, будет иметь накладки серебристого цвета – с уникальной металлической памятной табличкой, расположенной на передней части консоли. Приборы и верхние части дверей с вставками из темного алюминия получили глянцевую черную отделку Grand Black.

Bentley Mulsanne – легендарный четырехдверный седан, ставший эталоном в классе роскошных автомобилей с момента своего появления на рынке в 1980 году. Разработанный, спроектированный и собираемый вручную в Крю (Англия) 6,75-литровый двигатель V8 выпускается дольше прочих подобных силовых агрегатов. Этот мощный двигатель был впервые использован в Bentley S2 в 1959 году и, хотя на протяжении десятилетий его конструкция претерпевала многочисленные изменения, основные принципы и размеры, характеризующие этот двигатель, остались прежними.