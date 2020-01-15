Bentley представляет легендарный Mulsanne последней специальной серии 6.75 Edition

Ограниченная серия Mulsanne 6.75 Edition от Mulliner, состоящая из всего 30 уникальных автомобилей, чествует мастерство автомобильных инженеров Bentley и великое наследие британской марки. На создание уникальной серии мастеров вдохновил легендарный 6,75-литровый двигатель, который в этом году отмечает 60-летие непрерывного выпуска.
С завершением производства роскошного Mulsanne место флагмана в модельном ряду Bentley займет абсолютно новый Flying Spur. К 2023 году он получит гибридную силовую установку, что символизирует новые приоритеты компании Bentley и путь к определению будущего устойчивой роскошной мобильности. Самая востребованная в мире марка люксовых автомобилей уже сделала первый шаг навстречу электрификации с запуском модели Bentayga Hybrid – первого роскошного внедорожника с гибридной силовой установкой в классе и самого эффективного Bentley в истории.
Крис Крафт, член совета директоров Bentley, ответственный за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, отметил:
«Mulsanne долгие годы играл ключевую роль в поддержании позиции Bentley как мирового лидера в сегменте лимузинов класса люкс. Флагманская модель Bentley и ее богатая история служат свидетельством нашего постоянного стремления создавать вручную поистине исключительные автомобили. Новый эксклюзивный Mulsanne 6.75 Edition – кульминация этого достижения. Несмотря на то, что производство Mulsanne завершится весной 2020 года, это решение было принято в то время, когда мы наблюдаем значительный интерес со стороны клиентов к другим моделям марки. Все наши сотрудники, занятые в настоящее время производством Mulsanne, будут переведены на другие производственные участки».
Эксклюзивная серия Mulsanne 6.75 Edition от ателье Mulliner чествует одну из самых узнаваемых моделей в истории Bentley. Роскошный лимузин Mulsanne 6.75 Edition получил высокоэффективный двигатель, мощность которого составляет 537 л. с., а крутящий момент – 1100 Нм. Точно такой же двигатель в настоящее время устанавливается на модель Mulsanne Speed. Исключительный седан отвечает требованиям самых взыскательных клиентов. Многие элементы дизайна содержат отсылки к 6,75-литровому двигателю V8:
Черные глянцевые элементы отделки экстерьера дополнительно подчеркивают цвет кузова, выбранный клиентом. Фары и задние фонари украшены хромированными окантовками. Эмблема в виде литеры «B» на капоте, решетки радиатора Mulliner Serenity и облицовка выхлопных труб получили специальную темную отделку, которая придает автомобилю еще более выразительный вид. Эксклюзивные 21-дюймовые пятиспицевые диски Mulsanne Speed отличаются уникальным покрытием с черными глянцевыми элементами.
Впускной коллектор получил отделку черного цвета вместо привычного серебристого. На табличке с номером двигателя, где традиционно располагается подпись мастера, собравшего двигатель, будет находиться подпись председателя совета директоров и генерального директора компании Bentley, Эдриана Холлмарка (Adrian Hallmark).
Салон роскошного Mulsanne также обладает множеством уникальных элементов. Клиенты смогут выбрать один из четырех цветовых вариантов кожаной отделки салона: синий Imperial Blue, черный Beluga, красный Fireglow или коричневый Newmarket Tan. Этот цвет будет дополнен серебряными акцентами по всему салону – на окантовках сидений, кожаной вставке, обрамляющей центральную консоль, окантовках напольных ковриков и дверных вставках. Серебряный акцент также будет виден в перфорированной обивке сидений. Вертикальная часть центральной консоли, как и задняя консоль, будет иметь накладки серебристого цвета – с уникальной металлической памятной табличкой, расположенной на передней части консоли. Приборы и верхние части дверей с вставками из темного алюминия получили глянцевую черную отделку Grand Black.
Bentley Mulsanne – легендарный четырехдверный седан, ставший эталоном в классе роскошных автомобилей с момента своего появления на рынке в 1980 году. Разработанный, спроектированный и собираемый вручную в Крю (Англия) 6,75-литровый двигатель V8 выпускается дольше прочих подобных силовых агрегатов. Этот мощный двигатель был впервые использован в Bentley S2 в 1959 году и, хотя на протяжении десятилетий его конструкция претерпевала многочисленные изменения, основные принципы и размеры, характеризующие этот двигатель, остались прежними.
C 2014 года www.amsrus.ru
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