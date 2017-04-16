Защитники прав потребителей просят правительство предотвратить кризис снабжения

Общество защиты прав потребителей направило обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, в котором выражается обеспокоенность ситуацией, связанной со снабжением населения продуктами питания и товарами первой необходимости, сложившейся из-за всероссийской стачки водителей большегрузных автомобилей. ОЗПП просит Правительство принять самые энергичные меры по недопущению надвигающего кризиса.
Всего за период середины марта до настоящего дня Общество зашиты прав потребителей (ОЗПП) зарегистрировало 116 заявлений из 34 регионов Российской Федерации, в которых граждане сообщают как конкретные факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли, так и отмечают существенный рост цен на отдельные позиции. Причем проявляется тенденция постоянного роста количества подобных обращений.
Специалисты ОЗПП, разбираясь с поступившими сигналами и проведя мониторинг ситуации на основе данных полученных в ответ на запросы и из открытых источников, убедились в достоверности приводимых фактов. По сведениям ОЗПП, в случае непринятия энергичных мер по устранению кризиса со снабжением, в самое ближайшее время может возникнуть дефицит отдельных групп продуктов питания и товаров первой необходимости.
Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в следующих регионах: республика Дагестан, Иркутская область, республика Карелия, Мурманская область, Архангельская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, Красноярский край, республика Бурятия, Новосибирская область, республика Коми, Самарская область, Хабаровский край.
amsrus.ru
оказалось, что товары им привозят на большом грузовике?! ни за что бы не догадался!
Кто кого… силы конечно пока не равны
Год назад , кое кто на всю страну предлогал отменить транспортный налог для дальнебоя ,и кто он после этого?
Внимание! Все товары,продукты,промышленное оборудование,строительные материалы , перемещаются по автодорогам, то есть платон и повышение цен для всех россиян , это неизбежно, делайте вывод!!!
Не понимаю зачем этот маразм с плотоном, не хватает денег ? Добавь ещё 1 рубль на акциз, и всё было бы спокойно, не надо кормить армию работников Платона, а это сотня офисов,и тысяча бездельников!
К стати , этот прибор от Платона который крепиться к лобовому стеклу, кто его? Сертифицировал, вес примерно 100гр и когда он отлипает во время движения и начинает болтаться как маетник перед лицом, а скорость приличная!!!очень не приятные минуты , одной рукой рулиш другой ловиш прибор от «Платона»,и тут приходит мысль что они должны нам доплачивать!!!
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