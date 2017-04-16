Защитники прав потребителей просят правительство предотвратить кризис снабжения
119

Защитники прав потребителей просят правительство предотвратить кризис снабжения
Апрель 16 14:00 2017

Регионы начали жаловаться на рост цен и сокращение ассортимента товаров из-за акции протеста дальнобойщиков.

Общество защиты прав потребителей направило обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, в котором выражается обеспокоенность ситуацией, связанной со снабжением населения продуктами питания и товарами первой необходимости, сложившейся из-за всероссийской стачки водителей большегрузных автомобилей. ОЗПП просит Правительство принять самые энергичные меры по недопущению надвигающего кризиса.

Всего за период середины марта до настоящего дня Общество зашиты прав потребителей (ОЗПП) зарегистрировало 116 заявлений из 34 регионов Российской Федерации, в которых граждане сообщают как конкретные факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли, так и отмечают существенный рост цен на отдельные позиции. Причем проявляется тенденция постоянного роста количества подобных обращений.

Специалисты ОЗПП, разбираясь с поступившими сигналами и проведя мониторинг ситуации на основе данных полученных в ответ на запросы и из открытых источников, убедились в достоверности приводимых фактов. По сведениям ОЗПП, в случае непринятия энергичных мер по устранению кризиса со снабжением, в самое ближайшее время может возникнуть дефицит отдельных групп продуктов питания и товаров первой необходимости.

Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в следующих регионах: республика Дагестан, Иркутская область, республика Карелия, Мурманская область, Архангельская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, Красноярский край, республика Бурятия, Новосибирская область, республика Коми, Самарская область, Хабаровский край.


На тему:
  Article "tagged" as:
дальнобойщикиЗабастовкаОбщество защиты прав потребителейОЗПППлатонстачка
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

KIA внесла изменения в комплектации Sorento

KIA внесла изменения в комплектации Sorento 0

6 часов Сильверстоуна

6 часов Сильверстоуна 1

Ликсутова связали с делом Магнитского

Ликсутова связали с делом Магнитского 2

Напишите комментарий

6 комментариев

  1. Nikolay Vorobev
    Апрель 16, 14:17 #1 Nikolay Vorobev

    оказалось, что товары им привозят на большом грузовике?! ни за что бы не догадался!

  2. Vera Vasileva
    Апрель 16, 14:19 #2 Vera Vasileva

    Кто кого… силы конечно пока не равны

  3. Валерий Ячменёв
    Апрель 16, 16:38 #3 Валерий Ячменёв

    Год назад , кое кто на всю страну предлогал отменить транспортный налог для дальнебоя ,и кто он после этого?

  4. Валерий Ячменёв
    Апрель 16, 16:53 #4 Валерий Ячменёв

    Внимание! Все товары,продукты,промышленное оборудование,строительные материалы , перемещаются по автодорогам, то есть платон и повышение цен для всех россиян , это неизбежно, делайте вывод!!!

  5. Валерий Ячменёв
    Апрель 16, 17:00 #5 Валерий Ячменёв

    Не понимаю зачем этот маразм с плотоном, не хватает денег ? Добавь ещё 1 рубль на акциз, и всё было бы спокойно, не надо кормить армию работников Платона, а это сотня офисов,и тысяча бездельников!

  6. Валерий Ячменёв
    Апрель 16, 17:10 #6 Валерий Ячменёв

    К стати , этот прибор от Платона который крепиться к лобовому стеклу, кто его? Сертифицировал, вес примерно 100гр и когда он отлипает во время движения и начинает болтаться как маетник перед лицом, а скорость приличная!!!очень не приятные минуты , одной рукой рулиш другой ловиш прибор от «Платона»,и тут приходит мысль что они должны нам доплачивать!!!

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.