G-Energy Team: Восьмой этап – Контрнаступление

Девятый спецучасток ралли-марафона «Дакар» завершился очередной победой лидера зачёта грузовиков Андрея Каргинова

Но сегодня его соперники пошли в контратаку – положение в группе фаворитов зачёта на финише спецучастка кардинально отличалось от предыдущих дней ралли. Главным возмутителем спокойствия стал выступающий при поддержке “Газпромнефть – смазочные материалы” пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, показавший второй результат.

Сегодняшний этап проходил по маршруту «Вади эль-Давасир – Харад». Ещё совсем недавно бивуак «Дакара» располагался в многомиллионном Эр-Рияде. А сегодня участники финишируют в небольшом городе, где проживает чуть больше ста тысяч жителей. Но этот населённый пункт является одной из нефтедобывающих столиц мира, ведь городок стоит на главном нефтяном и газовом поле Саудовской Аравии – Гаваре. Это одно из крупнейших месторождений нефти и газа всего мира. На глубине порядка двух-трёх километров находится около 12 миллиардов тонн нефти и более одного миллиарда кубометров газа.

Девятый этап все ближе подводит гоночный караван к пустыне Руб-эль-Хали – одной из самых крупных пустынь мира, одно из названий этой местности – «пустой квартал». Покрытие трассы стало более жёстким и сложным – свыше половины дистанции составили грунт с камнями. Оставшаяся часть – пески, дюны и дюннеты. А такой смешанный характер покрытия как правило приводит к многочисленным проколам колёс – сегодня от них пострадало немало участников.

Грузовики

Лидер «грузового» зачёта Андрей Каргинов показал лучшее время на девятом этапе – это уже четвёртая победа подряд для пилота команды «КАМАЗ-мастер». Однако в отличие от предыдущих этапов сегодня вторым финишировал гонщик из противоборствующего коллектива – им стал Сергей Вязович, выступающий на капотном грузовике «МАЗ».

На финише спецучастка отставание белорусского экипажа от победителя составило чуть больше трёх минут. Вслед за Вязовичем с третьим временем финишировал Эдуард Николаев, но его результаты не учитываются в генеральной классификации.

На четвёртой и пятой позициях спецучасток вторника закончили Алеш Лопраис и Герт Хузинк. И вслед за ними финишировал Дмитрий Сотников. На седьмой позиции к финишу примчался грузовик команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского, а вслед за ним – Антон Шибалов.

Каргинов, Сотников и Шибалов сегодня стали «жертвами» острых камней – последний менял колесо прямо на трассе, экипаж Дмитрия Сотникова останавливался чтобы помочь своим товарищам по команде. А на точке входа в зону нейтрализации на грузовиках самого Сотникова и Андрея Каргинова были заменены пробитые задние колёса.

Выступающий в составе команды «МАЗ-СПОРТавто» Александр Василевский закончил девятый этап с 11 временем.

После девяти спецучастков зачёт грузовиков продолжает возглавлять Андрей Каргинов. Антон Шибалов сохраняет вторую позицию, но его отставание от лидера выросло до 38,5 минут. Сергей Вязович – третий. Разрыв между ним и Шибаловым сократился ровно до 13 минут.

На восьмом месте в «грузовом» зачёте по-прежнему идёт Алексей Вишневский, Александр Василевский, как и вчера занимает одиннадцатое место.

Опытнейший голландец Мартен ван ден Бринк в понедельник так и не смог финишировать, и был вынужден оформить сход. Сегодня он стартовал в зачёте «Dakar Experience», но прежней скорости больше не показывает – по всей видимости экипаж принял решение ехать «до финиша».

Что ждет участников завтра

Десятый этап «Дакара» – один из двух частей «супермарафонского». Это означает, что после финиша пелотон участников должен будет обслуживать свою спортивную технику самостоятельно. При этом гонщикам могут помогать их товарищи по команде или даже соперники, но никаких механиков! А вот запасные части можно будет использовать либо свои, которые нужно взять на борт и проехать с ними дистанцию этапа (а это лишний вес), либо снятые с машин и мотоциклов других участников.

Но это не единственный вызов завтрашнего дня – на десятом спецучастке участники «Дакара» впервые будут вести борьбу в пустыне Руб-эль-Хали – одной из самых крупных пустынь мира, расположенной на Аравийском полуострове на территориях Саудовской Аравии, Омана, Йемена и ОАЭ. «Пустой квартал» является ещё и одной из самых жарких равнинных пустынь мира – на счастье участников «Дакара» сейчас зима и воздух не прогреется до 70С градусов, как это бывает летом. Песчаные дюны высотой до 300 метров, гипсовые равнины, гравий и красновато-оранжевый песок – очень красиво, но очень сложно для гонщиков. Долгое время Руб-эль-Хали считалась непроходимой – завтра участникам «Дакара» предстоит проверить справедливость этого утверждения.

Цитаты:

Сергей Вязович, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по автоспорту, руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто», пилот экипажа № 503:

«День был неплохой. Правда у нас была не очень удачная стартовая позиция – мы оказались чуть «в глубине» вперемешку с внедорожниками. Стартовый интервал был через каждые 30 секунд, поэтому на первой части пришлось попотеть, пока выбрались из пыли. На второй части поначалу мы уже даже засыпать начали – ровная идеально гладкая дорога… Но в конце километров за 50 начались такие небольшие дюнки – такие холмики песчаные вперемешку с заметёнными в них камнями. И у нас там был один очень опасный момент. Мы наехали на две волны, а задняя подвеска сработала очень неудачно – сильно её пробило. Машина встала практически вертикально на переднюю ось, и мы передними кронштейнами ударились о камни. Сломали при этом две рессоры, но слава богу не перевернулись «через нос» – думаю там пару градусов оставалось до этого… Сейчас будем вносить изменения в настройки подвески».

Александр Василевский, кандидат в мастера спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 508 «МАЗ-СПОРТавто»:

«Девятый спецучасток мы проехали неплохо. Трассу проехали хорошо, машина не подвела, шли стабильно – практически всегда была максимальная скорость».

Алексей Вишневский, мастер спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 528 «МАЗ-СПОРТавто»: