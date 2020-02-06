Найден пикап Nissan, который проехал 1,6 миллиона километров

При этом у него по-прежнему оригинальный мотор и трансмиссия – Motor

Американский пресс-офис компании Nissan рассказал о пикапе Frontier (в России более известен как Navara), который проехал 1 609 344 километра —примерно такое же расстояние нужно преодолеть, чтобы дважды слетать на Луну и вернуться обратно. При этом у автомобиля до сих пор оригинальный двигатель и трансмиссия, а сцепление владельцу пришлось поменять только один раз.

Нынешний владелец Брайан Мерфи приобрел пикап в 2007 году и с тех пор ежедневно ездил на нам. Всю жизнь мужчина работал водителем-экспедитором, а 16 лет назад вышел в отставку и продолжил делать то же самое, но уже в частном порядке. В год он проезжал в среднем по 124 тысячи километров, в то время как среднестатистический американец его возраста проезжает по 25,5 тысячи километров в год.

Обслуживанием пикапа занимается тот же дилерский центр, где он и был куплен в 2007 году. Владелец самостоятельно меняет масло каждые 16 тысяч километров, но остальные работы предпочитает доверять официальному сервису. При этом каких-то серьезных проблем с пикапом не возникло ни разу за 13 лет эксплуатации.

Двигатель и коробка передач у пикапа все еще оригинальные — 152-сильная бензиновая «четверка» и пятиступенчатая механика. В профилактических целях автомобилю заменили ремень ГРМ, когда он уже проехал 1 126 540 километров. Также до установки рекорда не дожило сцепление: его меняли всего один раз и не так давно, на отметке 1 289 084 километра. Радиатор и генератор «прошли» 724 204 километра. Кроме того, владелец решил заменить свое сиденье, когда проехал 804 672 километра.

Цифровой одометр замер еще в конце января этого года, когда достиг отметки в 999 999 миль. При этом датчик суточного пробега продолжает крутиться, чтобы показать, что автомобиль действительно проехал больше миллиона миль. Владелец признает, что его пикап Frontier заслуживает отдыха, однако менять его на другой автомобиль или отказываться от работы пока не собирается.

Пару лет назад в США нашли еще один пикап-миллионник. Toyota Tacoma тоже проехала почти 1,6 миллиона километров без поломок, однако кузов автомобиля был поврежден. Американский дилер «Тойоты» подарил владельцу новый пикап Tacoma, а старый забрал себе, чтобы восстановить его и выставить в своем шоу-руме. Аналогичная история произошла и годом ранее с владельцем Toyota Tundra — ему дилер также предложил обменять пикап с миллионным пробегом на новый экземпляр из салона.

В конце сентября 2019 года в России обнаружили сразу две отечественные Lada, которые смогли проехать миллион километров. Lada Priora преодолела рекордный показатель всего за три года, пережив переход на ГБО и два капитальных ремонта двигателя. Второй рекордсмен, Lada Granta, проехал чуть меньше — на одометре к моменту публикации было 940 777 километров, которые владелец накатал за 6 лет.