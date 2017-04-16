Генетический код фирмы Jaguar. Тест-драйв Jaguar XE 134

И минеральной воды много — широкий ассортимент, и прохладительных напитков в изобилии…

Но когда нужна точка отсчета и хочется вернуться эталону, в дело вступает Боржоми. То же самое происходит, когда приходишь на 8 марта выбрать достойный аромат, при этом не получить по щам за то, что это уровень секретарши, поскольку духи дарят секретаршам. Принюхиваясь и постоянно сбивая себе настройки, время от времени надо приникать к вазочке с кофейными зернами (они есть во всех приличных парфюмерных магазинах), чтобы обнулить датчики и, вернувшись к истинам, по-новой начать воспринимать оттенки.

Вот для этого существует фирма Jaguar.

Можно покататься на Mercedes, на BMW, на любой другой машине, вплоть до прекрасного в управлении KIA Rio. А потом нужно регулярно возвращаться к любому Jaguar, чтобы иметь эту точку отсчета, чтобы от этой печки плясать дальше, чтобы воспринимать разницу во всем великолепии автомобильного мира.

Jaguar за последнее время сделал невероятный рывок в качестве.

После того, как Ратан Тата пытался вернуть эту покупку назад, уговаривал Англию ее принять, даже пытался в парламенте получить какую-то сатисфакцию, говорил: «Это же ваше, британское, может быть, вы поможете». Но ему сказали: «Налогоплательщики не подписывались под банкротство этих компаний, поэтому уж если вы купили, живите за свой счет».

После чего Ратан Тата махнул рукой: «Так уж и быть, будет у вас Jaguar», — а заодно и Land Rover. Тут же разогнал всех традиционных поставщиков комплектующих, благодаря которым у Jaguar постоянно что-то текло, постукивало, позвякивало.

Это ведь было, как на АвтоВАЗе, где привыкли работать с негодными поставщиками, полагая их надежными партнерами. Вот эта бессовестная «надежность» была наконец-то прервана в безудержном сосуществовании мирных коалиций, которые тихонечко поставляли неликвид на конвейер. Пришли другие — Jaguar приподнялся.

При этом инженерная школа у них не увядала. Но к ней добавился рывок технологий. Ради которых был построен с нуля, в чистом поле, завод. Он выпускает автомобили на новой платформе, делает XF, который побольше, и XE, который поменьше. На этой же платформе еще F-Pace кроссовер, но он на фоне всех Jaguar скорей набор интересных опций и заявка в форм-фактор, но все-таки не эталон по управляемости.

После большого XF я взял на тест машинку якобы поменьше — XE. Автомобиль сделан на той же платформе. Он целиком алюминиевый, у него железных деталей всего лишь две и еще крышка багажника. Кузов весит 342 килограмма.

XXI век, космическим державам на заметку — британцы в космос не летают, а мы летаем, так вот, нам к сведению, автомобили теперь уже не свариваются. Они склеиваются и клепаются. Все современные Jaguar алюминиевые на заклепках, плюс лазерная сварка и всяческие способы борьбы с электрохимической коррозией, когда стальное с алюминиевым должно соединится таким образом, чтобы между ними не возникло антагонизма.

В нашей стране из одной платформы ВАЗ-2101 получалась обширная, но неубедительная семья ВАЗ-2103, 06, 04… Это одна и та же машина, с которой мы даже шагнули в XXI век. У англичан на одной платформе получается семья, разница которой не только визуальная, но и поведенческая. Для англичан важно, чтобы их семья вела себя прилично, была хорошо воспитана, отменно выглядела, но еще и непременно отлично управлялась. И каждая модель имела бы свои упоительные нюансы.

На общей платформе iQ есть модель якобы поменьше — XE. И есть покрупнее XF — он упоителен. Но когда создается машина, которая должна в табели о рангах быть чуть ниже, чуть меньше, она же не может быть хуже. Нельзя создавать машину, которая будет заведомо проигрывать. Тем более в Европе добродетели отличаются от наших: чем меньше, тем лучше, там не особо развернешься, Европа маленькая, в ней тесно. Поэтому машины должны быть маленькие, но бойкие. У них форм-фактор это парадокс собаки шпиц: большая собака, просто в маленькой упаковке.

Jaguar XE — настоящий, эталонный Jaguar, сделанный для того, чтобы гонять. Хотя он маскируется под седан для перевозки начальника или семьи.

Это машина, которая сама умеет держать прямую, у нее использована интересная электронная система, которая дорулевает вас на прямую, когда вы начинаете сбиваться с курса. Это не система удержания в полосе, это система очень интеллигентных подсказок, чисто британских, которые позволяют держать прямую.

Но как раз прямую на этой машине держать неинтересно, она едет и едет, это же не наш УАЗик, который не умеет ехать по прямой. Это эталонная британская прямая.

Но за рулем такого автомобиля хочется, чтобы было как можно больше поворотов или хотя бы просто возможности перестроиться из ряда в ряд. Попасть наконец-то в эту замечательную группу людей агрессивного вождения. Объезжаешь другую машину, препятствие, помеху и каждый раз, когда ты что-то делаешь рулем, получаешь удовольствие.

Англичане — и подвесочники, и доводчики, включая руководителя Пола Аткинса, который работал над архитектурой подвесок — добавляли специи по вкусу, делая это для человека, который способен восхититься вкусовыми оттенками подобной работы. Невозможно оставаться нейтральным потребителем за рулем Jaguar. Невозможно быть просто домохозяйкой, которая покупает себе тележку для супермаркета и смиренно ездит на ней.

Когда ты за рулем Jaguar, он подсказывает тебе: «А знаешь ли ты, дорогая хозяйка, что такое управляемость? Что такое оптимальная траектория поворота? Что такое разгонная динамика? Что такое маневрирование в ограниченном пространстве, в том числе, когда ты чувствуешь габариты? Сейчас я тебе покажу».

Все кроется в нюансах. Там машина — здесь машина. Замечательный кореец, рядом прекрасный немец, а вот тут — Боржоми, эталон, точка отсчета — это Jaguar.

В музее современного искусства задняя подвеска XE может стоять отдельно, как шедевр технической мысли, радующий глаз обывателя. Архитектура подвески: удивительное сочетание разных деталей, сойленблоков, тяг, оно стоит того, чтобы отдельно любоваться.

Притом что продольных тяг нет. Сзади два литых, очень широких элемента, к ним и крепятся привода и колеса, а у меня был полноприводный Jaguar. Они очень напоминают то же самое, что у Ford Mondeo, причем Ford Mondeo выигрывает у всех своих предшественников, у самого себя и у аналогов по классу. Но здесь добавлены инженерные ухищрения, позволяющие, во-первых, убрать вибрации, а во-вторых, добавить отточенность управления. Ведь на действия водителя и задняя подвеска должна отозваться с обостренной точностью. И все это на полном приводе.

И все это едет с легким смещением крутящего момента в сторону задней оси, при этом не делая руль весомым, оставляя его электрифицированным, острым, позволяющим человеку наслаждаться даже в малом.

Ведь эта машина не требует от вас ехать на автодром. Вы же не должны специально выезжать по выходным на тренировки. Или, например, как с собакой, выгуливать ее в специально отведенном месте.

Достаточно в потоке ямку объехать, припарковаться, войти в поворот. Как же упоительно у вас будет складываться день, если вы на Jaguar входите в обычный поворот. Если он к тому же асфальтированный, как это иногда бывает у нас в отчетах «Автодора», тогда упоения будет еще больше.

В Jaguar что приятно? Провоцируешь его на некий перебор скорости, то есть вваливаешь в поворот заведомо быстрее, чем позволяет собственное мастерство. И наслаждаешься…

Кстати, у него управляемый вектор тяги, он подтормозит нужное колесо и будет точен по рулю. И это не разрозненные элементы и отдельные инженерные находки. Это единый характер, единый стиль поведения автомобиля.

Этот автомобиль ненавязчив. Он говорит: «Если ты так захочешь, то я так смогу», — после чего человек начинает думать, что он прекрасно водит машину. Он думает, что купил просто седан, конкурента BMW 3, Mercedes C и он просто хорошо водит — ничего подобного, это хорошо ездит сама машина.

Она едет лучше Mercedes, она едет ноздря в ноздрю с BMW и непонятно, кто лучше. BMW, конечно, борется, но Jaguar в данном случае на старте имеет совершенно другие задачи. Он не должен быть похож на Mercedes и BMW, он просто должен быть другим. И ему это удается.

Если Mercedes и BMW спорят друг с другом, в том числе перенимая технологии, повадки, поведение, то Jaguar этого не делает. Jaguar победил Mercedes и уже отодвигает на обочину BMW.

Когда в Европе стоит человек перед выбором автомобиля, учитывая, что Mercedes банален, на BMWездит половина бандитов земного шара, а хочется роскоши, управляемости и стиля, тогда возникает понимание сущности Jaguar.

Выбор Jaguar безошибочен всегда. Об имя машины завистливые снобы спотыкаются всегда: «А, у тебя Jaguar», — и после этого отходят на безопасную дистанцию.

При том, что у марки имиджевая составляющая абсолютно безупречна. К тому же это машина, которая едет. Как она едет! Она сделана специально для того человека, который понимает тонкости.

Эта машина, как выездковая лошадь с высшим образованием, подготовленная по классу Большого Приза. Такая лошадь научит пониманию, покажет как надо ценить оттенки, если прежде в человеке ничего подобного не было. Через какое-то время езды на Jaguar любой водитель начнет сначала просто получать удовольствие, а потом уже формулировать в своих рассказах от чего именно он получил удовольствие. От того, как он прочертил траекторию, насколько безопасно вошел в поворот или сманеврировал и вышел из поворота.

Потом в его жизни начнутся неожиданности, потому что настанет неизбежный перебор скорости. Ты начинаешь ехать чуть быстрее потока, чуть опережая всех. Радуясь тому, что в левом ряду таится грузовик, который что-то подметает, в правом — шайтан-арба куда-то ломанулась. И ты все это спокойно можешь объехать, без нервов, просто одним нормальным движением мысли. Ты подумал — машина исполнила.

Это и есть эталонная школа управляемости, составляющая генетический код фирмы Jaguar. Jaguar и раньше хорошо ездили, но теперь к умению делать хорошо управляемые автомобили добавились огромные деньги.

d



