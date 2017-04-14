Infiniti и Nest ищут стартапы 11

Infiniti и Nest, ведущий венчурный фонд по развитию инноваций, объявляют о запуске проекта, посвященного развитию интеллектуальных транспортных систем, Infiniti LAB Smart Mobility.

На мероприятии стороны сделали заявление о запуске семи высокоперспективных стартапов, направленных на развитие интеллектуальных транспортных систем и сетевых технологий в сфере мобильности. Гостями события стали известные предприниматели, чиновники и главы крупных компаний.

Роланд Крюгер, президент Infiniti:

«Infiniti всегда руководствуется духом инноваций. Мы постоянно ищем возможности для развития идей молодых предпринимателей. Сингапур – это место сосредоточения возможностей, поэтому именно здесь Infiniti будет развивать и поддерживать новые прорывные идеи в сфере интеллектуальных транспортных систем».

Вечер начался с панельной дискуссии по теме интеллектуальных технологий в сфере транспорта. Здесь участники Сингапурских стартапов услышали от разных представителей крупного бизнеса, как технологии могут изменить будущее транспорта. В состав спикеров вошли: глава подразделения бизнес-изменений и управления брендом Infiniti Дэн Фишер, генеральный директор компании Hapticus, выпускник проекта Infiniti Lab Hong Kong 2.0 Амир Ниви, генеральный директор Nest Лоуренс Морган и глава департамента виртуальных транспортных систем и решений IBM Панкаж Люниа. Выступающие поделились своими взглядами на ключевые вопросы, а также обсудили потенциальные вызовы, стоящие перед стартапами, проблемы развития городского транспорта внутри Сигнапура и мировые тенденций в развитии интеллектуальных средств передвижения.

Infiniti LAB поддерживает молодых предпринимателей на каждом этапе их пути – от создания идеи до коммерческого одобрения. Данная программа даёт возможность высокоперспективным стартапам представить свои бизнес-проекты ключевым лицам Infiniti.

Каждый из участвующих в проекте получит специальное руководство от отраслевых экспертов Infiniti и Nest. Программа завершится 8 июня 2017 года, когда предприниматели покажут свои бизнес-идеи группе инвесторов, принимающих решение о выделении финансирования и дальнейшей реализации проекта. У участников также будет шанс представить обоснование экономической целесообразности стартапа ключевым лицам Infiniti и альянса Renault-Nissan.

Лоуренс Морган, генеральный директор Nest:

«Мы постоянно развиваем нашу программу, чтобы обеспечить наиболее высокую ценность стартапов для наших корпоративных партнеров. После двух успешных проектов с Infiniti в Гонконге мы увидели, что один из основных результатов, которого пытаются добиться участники, — это проверка их бизнеса в коммерческой среде. По этой причине восемь недель в Infiniti LAB Singapore будут посвящены совершенствованию бизнес-моделей и упрощению отношений с внутренними бизнес-командами Infiniti».

Infiniti продолжает поиск инновационных подходов и новых партнерств, которые позволят участникам реализовать свои бизнес-проекты. Для получения дополнительной информации о программах Infiniti посетите страницу .



