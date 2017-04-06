Больше, чем импортер: 15 лет работы OOO «Тойота Мотор» в России 21

В 2017 году ООО «Тойота Мотор» отмечает 15 лет работы на российском рынке.

Начав свою деятельность в качестве официального импортера автомобилей Toyota и Lexus в 2002 году, в 2017-й «Тойота Мотор» входит в статусе японской автокомпании № 1 в России.

«За 15 лет Тойота прошла долгий путь от небольшой компании-импортера до одного из ведущих игроков на российском рынке, предлагающих уникальные бизнес-решения. Мы продали более 1,6 миллионов автомобилей в России, и я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим клиентам за их лояльность и дилерам за их усилия. Накопленные за пятнадцать лет знания о предпочтениях российских клиентов и особый подход Тойота к ведению бизнеса с использованием цикла PDCA позволит компании и в дальнейшем предлагать лучшие автомобили и лучший сервис в России», – отметил президент ООО «Тойота Мотор» Хидэнори Одзаки.

Бизнес-результаты компании Тойота за 15 лет

Стратегия развития компании ООО «Тойота Мотор» на российском рынке с момента основания звучит так: «Лучшие автомобили с лучшим сервисом в лучшей дилерской сети». Простое и лаконичное определение требует от компании и ее сотрудников непрерывного развития, направленного на максимальную удовлетворенность клиентов как автомобилем, так и сопутствующими услугами на протяжении всего срока эксплуатации.

За период с 2002 по 2016 год официальные дилеры Тойота и Лексус реализовали в России 1 673 749 автомобилей. Совокупные годовые продажи двух брендов выросли за этот период почти в 14 раз: с 8 600 автомобилей в 2002 году до 118 700 единиц в 2016-м. Рекорд продаж компании на российском рынке был зафиксирован в 2008 году и составил 204 761 автомобиль Toyota и Lexus.

Одновременно с объемами продаж непрерывно росла рыночная доля компании. С 2002 по 2016 год этот показатель увеличился в 10 раз: с 0,8% до рекордных 8,3%.

С 2002 по 2016 год было реализовано 1 499 097 автомобилей марки Toyota. На протяжении нескольких лет подряд бренд уверенно лидирует среди всех японских автобрендов в России (по данным АЕБ). С 2002 года по настоящий момент количество официальных дилеров Тойота и Лексус в России увеличилось с 11-ти до 154-х, покрывая Россию от самой западной точки в Калининграде до ее восточных регионов, включая Сахалин.

Вслед за ростом объема продаж и количества предоставляемых услуг, а также со стартом локального производства рос и штат: с 25 человек в момент начала деятельности до 2 860 сотрудников в 2017 году.

Уникальный модельный ряд

Линейка автомобилей Toyota и Lexus уникальна и разработана для российских клиентов с использованием модельного ряда Европы, Азии и Северной Америки. В настоящий момент на рынке в России представлены 10 моделей Toyota и 9 моделей Lexus. Все автомобили, предлагаемые официальными дилерами, специально адаптированы к сложным дорожным и климатическим условиям России.

Для максимального удовлетворения спроса российских клиентов ООО «Тойота Мотор» запустила в России производство двух ключевых бестселлеров бренда Toyota: Camry и RAV4. За 10 лет на заводе в Санкт-Петербурге было произведено более 217 000 Toyota Camry, с момента локализации RAV4 в августе 2016 – более 17 000 кроссоверов. В 2016 году появились сразу две специальные серии локальных моделей – Camry Exсlusive и Toyota RAV4 Exclusive с полным интегрированным пакетом сервисов Яндекс, в том числе Яндекс.Навигатор.

Лучший сервис для клиентов дилерской сети Тойота и Лексус в России

С 2007 года Тойота проводит регулярные исследования уровня удовлетворенности клиентов качеством сервиса в дилерской сети. За последние 10 лет индекс удовлетворенности увеличился на 18,6 %, достигнув 85 % в области сервисного обслуживания, и на 19,7 % до 93 % в области продаж.

Кредитные программы — Кредитные программы АО «Тойота Банк» позволяют приобретать автомобили Toyota и Lexus на максимально привлекательных условиях. С момента основания Тойота Банка в 2007 году 183 756 новых автомобилей компании были приобретены в кредит, а в 2016 году каждый пятый автомобиль Тойота был реализован с привлечением продуктов Тойота Банка (25 625 единиц).

Программы страхования: С 2015 года предлагаются программы страхования, разработанные специально для автомобилей Toyota и Lexus. С момента запуска программ ежемесячный объем реализованных полисов КАСКО вырос с 300 до 2 836 единиц.

Интернет-шоурум: В сентябре 2016 года Тойота запустила в России интернет-шоурум AutoSelect.ru – удобный и надежный сервис выбора подержанных автомобилей Toyota и Lexus, а также других марок, представленных в официальных дилерских центрах Тойота и Лексус. Все модели, представленные на сайте, подготовлены к продаже профессионалами авторизованных дилеров в соответствии со стандартами Лаборатории чистоты Toyota и Lexus.

Сервисная программа «Пакетное ТО» : Toyota в октябре 2016 года ООО «Тойота Мотор» запустила новую программу «Пакетное ТО». Сервисный контракт, заключаемый в рамках программы с дилером Тойота, включает в себя несколько предстоящих технических обслуживаний автомобиля, стоимость которых фиксируется на момент подписания вне зависимости от возможного роста цен на работы и запасные части.

Программа «Помощь на дороге»: С декабря 2015 года в России действует программа «Помощь на дороге». В нее входит пакет сервисов, который обеспечивает клиентам Toyota премиальный уровень безопасности и комфорта в случае непредвиденной ситуации, препятствующей использованию автомобиля.

Повышение квалификации специалистов: Тойота выстроила уникальную систему подготовки высококвалифицированных кадров, включающую обязательные многоуровневые программы для всех специалистов, работающих в дилерских центрах Тойота и Лексус. С 2002 года было проведено 1 568 различных профессиональных курсов для 15 276 специалистов. На данный момент обучены и сертифицированы 91 % механиков, 88 % сервисных консультантов и 84 % специалистов по кузовному ремонту Тойота и Лексус.



