Ввоз праворульных автомобилей продлили на год

Ввоз праворульных автомобилей продлили на год
Ноябрь 28 15:11 2019

Федеральные власти увеличат срок на ввоз на территорию Дальнего Востока праворульных подержанных автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС

Об этом сообщил во вторник журналистам во Владивостоке вице-премьер РФ – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мораторий на систему ЭРА-ГЛОНАСС продлят. Документ готов, согласован и сейчас на подписи у председателя правительства. Сомнений никаких нет в том, что механизм будет продлен», – сказал Трутнев.

Упрощенный режим ввоза сроком на один год. Он избавлял от обязательной установки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС на ввезенный подержанный автомобиль. Ранее жители ДФО попросили чиновников о продлении срока действия моратория.

Государственная автоматизированная система ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система определяет и оперативно передает в службы экстренного реагирования координаты ДТП, что помогает сократить время прибытия бригад служб 01, 02, 03 для оказания первой помощи.

Кроме того, система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае аварии, чтобы направить помощь, а также позволяет водителю связаться со службой поддержки в случае необходимости. Время передачи информации о ДТП из системы ЭРА-ГЛОНАСС в Систему-112 не превышает 19 секунд.

Ввоз без Эра-Глонасс продлили на год

Источник ТАСС.

На тему:

  Article "tagged" as:
ЭРА-ГЛОНАССяпонские авто
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Путин поддержал строительство моста на Владивостокской кольцевой автодороги

Путин поддержал строительство моста на Владивостокской кольцевой автодороги

SsangYong снижает цены на автомобили 2014 года

SsangYong снижает цены на автомобили 2014 года 1

Новый электрический кроссовер Volkswagen I.D.

Новый электрический кроссовер Volkswagen I.D. 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.