Ввоз праворульных автомобилей продлили на год

Федеральные власти увеличат срок на ввоз на территорию Дальнего Востока праворульных подержанных автомобилей без системы ЭРА-ГЛОНАСС

Об этом сообщил во вторник журналистам во Владивостоке вице-премьер РФ – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мораторий на систему ЭРА-ГЛОНАСС продлят. Документ готов, согласован и сейчас на подписи у председателя правительства. Сомнений никаких нет в том, что механизм будет продлен», – сказал Трутнев.

Упрощенный режим ввоза сроком на один год. Он избавлял от обязательной установки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС на ввезенный подержанный автомобиль. Ранее жители ДФО попросили чиновников о продлении срока действия моратория.

Государственная автоматизированная система ЭРА-ГЛОНАСС обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система определяет и оперативно передает в службы экстренного реагирования координаты ДТП, что помогает сократить время прибытия бригад служб 01, 02, 03 для оказания первой помощи.

Кроме того, система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае аварии, чтобы направить помощь, а также позволяет водителю связаться со службой поддержки в случае необходимости. Время передачи информации о ДТП из системы ЭРА-ГЛОНАСС в Систему-112 не превышает 19 секунд.

Источник ТАСС.