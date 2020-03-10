Renault Россия разработала дистанционное Fota-обновление для системы Easy Link

Renault Россия разработала инновационную для российского рынка технологию, позволяющую автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля – так же быстро и удобно, как на смартфоне

Технология FOTA (Firmware Over the Air) дает клиентам возможность самостоятельно и совершенно бесплатно дистанционно устанавливать новые версии ПО для системы Easy Link. Первая FOTA кампания позволит оптимизировать быстродействие мультимедийной системы и повысить стабильность Bluetooth-соединения.

FOTA-обновление аналогично смартфонам и планшетам, оно не требует подключения телефона или модема к Easy Link. Информация о статусе процесса отображается на экране мультимедийной системы в разделе «Обновление ПО». Easy Link загрузит программное обеспечение в фоновом режиме во время поездки и предложит произвести его установку после ее завершения, когда двигатель будет заглушен. После получения подтверждения система сама завершит процесс, даже если водителя нет в автомобиле, а Easy Link находится в «спящем» режиме. На этапе загрузки функции мультимедийной системы доступны без дополнительных ограничений.

На начальной стадии кампании по запуску FOTA-технологии участвует модель Renault Arkana. Первые 1500 владельцев купе-кроссовера, выбранные системой автоматически, уже получили возможность установить новую версию ПО с помощью FOTA. В ближайшее время функция будет доступна для всех существующих и будущих клиентов Renault Arkana.

В перспективе Renault Россия планирует сделать новый вид обновления и для других моделей, оборудованных мультимедийной системой Easy Link.

Более подробную информацию о технологии FOTA можно получить в Центре Поддержки Клиентов, у официального дилера Renault и на сайте.