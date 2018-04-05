Rolls-Royce Cullinan прятаться не будет
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Rolls-Royce Cullinan прятаться не будет
Апрель 05 19:06 2018

Все фото- и видеосъемки тестовых заездов внедорожника Rolls-Royce Cullinan будут публиковаться в социальных сетях.

Такой проект публичных испытаний получил название «The Final Challenge» («Последнее испытание»). Он будет проходить в горах Шотландии, после тесты продолжатся в Австрийских Альпах, пустыне Ближнего Востока и в США.

Новый внедорожник, как сообщает 32cars, построят на одном шасси с Phantom последнего поколения. Rolls-Royce Cullinan будет оснащен 6,75-литровым V12 мощностью 571 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль рассекретят к концу 2018 года.

Отметим, что кроссовер был назван в честь самого большого в мире алмаза, найденного в 1905 году. Масса драгоценного камня составляла 3106,75 карата (621,35 грамма).

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  Article "tagged" as:
CullinanRolls-Royceтестовые заезды
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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