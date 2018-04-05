Rolls-Royce Cullinan прятаться не будет

Такой проект публичных испытаний получил название «The Final Challenge» («Последнее испытание»). Он будет проходить в горах Шотландии, после тесты продолжатся в Австрийских Альпах, пустыне Ближнего Востока и в США.
Новый внедорожник, как сообщает 32cars, построят на одном шасси с Phantom последнего поколения. Rolls-Royce Cullinan будет оснащен 6,75-литровым V12 мощностью 571 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль рассекретят к концу 2018 года.
Отметим, что кроссовер был назван в честь самого большого в мире алмаза, найденного в 1905 году. Масса драгоценного камня составляла 3106,75 карата (621,35 грамма).
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.