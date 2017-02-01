BMW и McLaren создадут двигатель нового поколения
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BMW и McLaren создадут двигатель нового поколения
Февраль 01 13:11 2017

Два именитых автопроизводителя объединят усилия по разработке новых высокоэффективных двигателей.

Интересно, что McLaren будет теперь сотрудничать с BMW, ведь у британского производителя давние партнерские отношения с Mercedes-Benz и AMG. Результаты совместных разработок будут применяться в производстве двигателей для автомобилей обеих компаний.

Глава McLaren Майк Флюитт подтвердил, что «компания будет продолжать самостоятельно проектировать и строить свои собственные двигатели, а совместные разработки помогут ускорить создание силовых агрегатов нового поколения, что было анонсировано во время недавней презентации плана Track22».

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План Track22 предполагает инвестиции в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в исследования и разработки, которые будут поддерживать модельный ряд McLaren, чтобы к 2022 году создать 15 новых автомобилей или кардинально обновленных существующих моделей. План включает в себя новые двигатели внутреннего сгорания, полностью электрический силовой агрегат, а также перевод половины моделей McLaren на гибридные технологии.

Британский производитель будет «продолжать фокусироваться исключительно на спортивных двухместных автомобилях и суперкарах, поэтому не стоит ожидать в ближайшие годы седан или кроссовер от McLaren».

В то же время BMW также стремится ввести в модельную линейку гибридные и электрические модели, но данное сотрудничество с британцами будет сосредоточено только на создании двигателя внутреннего сгорания.


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AMSRUS
AMSRUS

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