Партия моторов Mazda российской сборки будет отправлена в Японию

В России собрали первую партию моторов Mazda

Производственная мощность предприятия составляет 50 000 двигателей в год. Собранные на заводе моторы будут экспортироваться в Японию. Первая пробная партия двигателей SkyActiv-G для автомобилей Mazda выпущена на заводе “Соллерс” во Владивостоке.

“Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту Евро-5”, – сообщает Администрация Приморского края.

Всего же только за первый квартал 2019 года с конвейеров предприятия сошло 7 365 машин общей стоимостью 10,6 млрд. рублей.

Как сообщает Quto, в августе прошлого года на сборочной площадке “Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус” были запущены новые мощности, позволяющие выпускать до 50 тысяч двигателей ежегодно. Объем инвестиций в предприятие составил два миллиарда рублей. Ранее стало известно, что все собранные моторы будут экспортироваться в Японию. В перспективе не исключено, что силовые установки будут ставить и на автомобили для российского рынка.