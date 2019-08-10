Партия моторов Mazda российской сборки будет отправлена в Японию

Партия моторов Mazda российской сборки будет отправлена в Японию
Август 10 12:05 2019

В России собрали первую партию моторов Mazda

Производственная мощность предприятия составляет 50 000 двигателей в год. Собранные на заводе моторы будут экспортироваться в Японию. Первая пробная партия двигателей SkyActiv-G для автомобилей Mazda выпущена на заводе “Соллерс” во Владивостоке.

“Также собрана пробная партия двигателей SkyActiv-G на сумму миллион рублей. Это бензиновые четырехцилиндровые двигатели, соответствующие экологическому стандарту Евро-5”, – сообщает Администрация Приморского края.

Всего же только за первый квартал 2019 года с конвейеров предприятия сошло 7 365 машин общей стоимостью 10,6 млрд. рублей.

Как сообщает Quto, в августе прошлого года на сборочной площадке “Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус” были запущены новые мощности, позволяющие выпускать до 50 тысяч двигателей ежегодно. Объем инвестиций в предприятие составил два миллиарда рублей. Ранее стало известно, что все собранные моторы будут экспортироваться в Японию. В перспективе не исключено, что силовые установки будут ставить и на автомобили для российского рынка.

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MazdaМазда Соллерс
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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