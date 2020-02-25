Автостат рассчитал среднюю цену внедорожников в России

Средняя цена внедорожников в РФ в 2019 году составила 947 тысяч

В рамках подготовки справочника цен на автомобили с пробегом «AUTOSTAT PRICE BOOK» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что по итогам 2019 года средневзвешенная цена подержанного автомобиля сегмента SUV в РФ составила 947 тыс. рублей.

Как отмечает Автостат, в зависимости от возраста или подсегмента данный показатель существенно отличается. Так, кроссоверы и внедорожники в возрасте до 3 лет имеют средневзвешенную цену чуть более 2 млн рублей, а те, чей возраст превышает 15 лет – 340 тыс. рублей.

Добавим также, что если автомобили подсегмента SUV (B) в среднем оцениваются в 396 тыс. рублей, то у тех машин, что относятся к SUV (E), средневзвешенная цена в 2019 году практически достигла 1,7 млн рублей.