АвтоВАЗ раскрыл секреты создания нового поколения Lada 4×4
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АвтоВАЗ раскрыл секреты создания нового поколения Lada 4×4
Январь 30 15:17 2017

АвтоВАЗ выступил с официальным разъяснением по поводу создания нового поколения Lada 4×4 из-за большого количества слухов относительно проекта.

Как говорится в пресс-релизе компании, который поступил в «РГ», в настоящее время изучаются оптимальные варианты платформы для этого автомобиля.

«Рассматривается возможность с архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте 4×4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.», — отметили в АвтоВАЗе.

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В компании также заявили, что «формируется специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4×4 NG в тесной кооперации со специалистами альянса Renault-Nissan».

«Основная цель — создать высококонкурентный автомобиль с выдающимися внедорожными возможностями, предназначенный для России и экспортных рынков», — добавили в пресс-службе российского автогиганта.

АвтоВАЗ пообещал держать журналистов в курсе дальнейших событий по разработке модели.

Ранее директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин подтвердил, что идет работа над новой Lada 4×4. По его словам, сейчас важно найти баланс между внешним обликом существующего 4×4 и внедрением новой ДНК, чтобы потребители узнавали в новом автомобиле прежние черты.

Кроме нового дизайна при создании следующего поколения решается еще ряд задач.

Так, разработчики внедорожника стремятся повысить его комфорт и избавиться от ряда технических проблем.

Отметим, что в конце прошлого года возобновилось производство пикапов на базе Lada 4×4. В год планируется выпускать до 2 тысяч автомобилей ВАЗ-2329. Отметим, что ранее объем выпуска таких машин не превышал 600 единиц. Кроме того, сообщалось, что новые версии внедорожника представят в 2017 году.

Полноприводная Lada производится с 1977 года, до сих пор она является одним из самых востребованных внедорожников в России. За это время автомобиль претерпел лишь незначительное изменение дизайна.

Цена на трехдверную Lada 4×4 начинается от 465 700 рублей, за «пятидверку» просят от 509 700 рублей. В ноябре список версий пополнился двумя новыми — Black Edition и Orange Edition.

Российская Газета


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