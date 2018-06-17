Таксист из Киргизии, сбивший пешеходов, не был пьян. Видео допроса 63

Водитель объяснил, что вылетел на тротуар из-за того, что работал всю предыдущую ночь и заснул за рулем.

Как передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, сбивший группу пешеходов на тротуаре в субботу в центре Москвы таксист был трезв, но уснул за рулем.



Установлено, что водитель такси — гражданин Киргизии, который находится в России легально и имеет все необходимые для работы документы. Возбуждено уголовное дело. В понедельник суд определит меру пресечения виновнику аварии.

Об этом же сообщается на странице в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Таксист объяснил полицейским, что работал всю ночь и уснул за рулем. Он также заявил, что бросился бежать с места происшествия, потому что испугался произошедшего.

На опубликованной видеозаписи происшествия видно, что такси на небольшой скорости движется в потоке автомобилей по проезжей части, но внезапно поворачивает вправо и вылетает на пешеходный тротуар, сбивая людей. Таксист вырывается и убегает от мужчин, которые пытаются вытащить его из салона автомобиля.

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Напомним, ДТП в центре Москвы произошло в субботу вечером в районе дома 5/2 на улице Ильинка. Водитель автомобиля такси выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали 8 человек, включая двух гражданок Мексики, которые получили легкие травмы. Врачи сообщили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней степени тяжести.

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