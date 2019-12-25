Ближневосточная премьера Jeep Gladiator 2020 состоится на фестивале Лива

Ближневосточная премьера нового Jeep Gladiator 2020 состоится на легендарном фестивале-выставке внедорожной техники Лива

Фестиваль стартует с 26 декабря 2019 года по 10 января 2020 года в оазисе Лива в эмирате Абу-Даби. Фестиваль Лива по праву считается одним из самых больших и ярких праздников внедорожной культуры в регионе. Географическая локация мероприятия – идеальное место для презентации нового пикапа Jeep Gladiator 2020. Ежегодно фестиваль проходит у подножия знаменитой дюны Таль Мореб, которую часто называют «Страшной горой».

Дюна Таль Мореб – самое большое песчаное образование в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее высота достигает 300 метров, но главной особенностью является 50-градусные склоны. Именно она привлекает более миллиона любителей автомобилей и бездорожья со всего мира, приезжающих в Ливу бросить вызов себе и природе. Также в этот раз одной из главных достопримечательностей фестиваля станет полоса препятствий Jeep. На ней водители на собственных автомобилях смогут оценить пределы возможностей своих внедорожников, проверить жесткость и ход подвески.

На стенде Jeep на фестивале будет представлен совершенно новый Jeep Gladiator 2020 с оригинальными аксессуарами и деталями от MOPAR – специализированного поставщика услуг, запчастей и послепродажного обслуживания автомобилей Fiat Chrysler Automobiles.

Jeep Gladiator 2020 Launch Edition

В честь прихода новой модели на ближневосточный рынок в феврале 2020 года в дилерских центрах по всему региону будет представлена лимитированная серия Jeep Gladiator Launch Edition, состоящая из всего 300 машин. Наряду со значком Launch Edition новый Gladiator имеет стальной передний бампер, 17-дюймовые алюминиевые диски Mid Gloss Black, 33-дюймовые шины BF Goodrich M / Tyres и черные кожаные сиденья с красной прострочкой.

В стандартную комплектацию войдут светодиодные фары и задние фонари, 8,4-дюймовый сенсорный дисплей, аудиосистема премиум-класса Alpine с девятью динамиками, бесключевые замки, камера переднего вида TrailCam, система контроля мертвых зон, система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля, система безопасной парковки автомобиля задним ходом ParkSense, усовершенствованная система помощи при торможении, система предупреждения о возможном столкновении на полной скорости, адаптивный круиз-контроль с остановкой, напыляемая защита кузова и беспроводной динамик.

Оборудование нового Launch Edition включает фирменные красные буксирные крюки, систему Rock-Trac 4×4 с двухступенчатой раздаточной коробкой, усиленные передние и задние мосты Dana 44, электрические блокираторы переднего и заднего мостов Tru-Lok. Помимо этого, эксклюзивно для данного сегмента была установлена система электронного отключения стабилизатора поперечной устойчивости, установлена боковая защита кабины и кузова, а также модернизированный 3,6-литровый двигатель Jeep Pentastar V-6 мощностью 285 л.с. и крутящим моментом 353 Нм в комбинации с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.