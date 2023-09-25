HORECA чаще всех пользуется корпоративным такси

Аналитики агрегатора такси Bibi пришли к выводу, что компании из сектора HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) чаще других используют корпоративное такси. По их данным, 25% клиентов B2B-сегмента этого сервиса представляют собой рестораны и отели.

“На сегодняшний день, четверть корпоративных клиентов Bibi приходится на отрасль HoReCa. Среди них есть как премиальные бренды, так и сети быстрого питания. Среди наших клиентов можно назвать сеть отелей Hyatt, рестораны Магадан, а также сети Subway, ‘Вкусно и – точка’ и многие другие,” – рассказал Анатолий Сморгонский, CEO Bibi, бывший CEO Gett.

Примерно 20% клиентов Bibi приходится на крупные IT-компании и консалтинг. Доля сегмента медицины и ритейла составляет по 15%. Среди наиболее известных брендов можно выделить BestDoctor, “Гемотест,” Metro Cash & Carry, Ralf Ringer и другие.

Крупные компании обращаются к этой услуге, чтобы сократить расходы на обслуживание собственного автопарка. Корпоративное такси помогает им решить разнообразные задачи, включая доставку гостей, доставку документов и возвращение сотрудников домой после задержки на работе. Помимо компаний из упомянутых отраслей, корпоративное такси также используют банки, авиакомпании, финансовые и образовательные организации, а также другие.

Общее количество B2B-клиентов Bibi уже превысило 1200 компаний. Этот агрегатор, заменивший Gett в России, также установил другие рекорды. По прогнозам аналитиков компании, число поездок через этот сервис в сентябре вырастет в 9 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Bibi выделяется среди конкурентов своим персональным подходом к клиентам и гибкими условиями контракта, позволяющими фиксировать цены на подачу машины, километры, минуты и время ожидания клиента. Компания также продолжает развивать свой продукт, предлагая клиентам решения для сокращения расходов, включая оптимизацию маршрутов и услугу райдшеринга, которая позволяет развести нескольких сотрудников по разным адресам.

На сегодняшний день сегмент корпоративного такси в России оценивается разными данными в 82-100 миллиардов рублей в год. Компания планирует занять до 15% этого рынка B2B-перевозок. Сервис заказа такси Bibi доступен в более чем тысяче городов и населенных пунктов России. Наиболее популярными регионами для компании в корпоративном сегменте являются Москва и Московская область (25%), Краснодарский край (12%), Пермский край (8%) и Санкт-Петербург (9%).