Инспектор ДПС прыгнул в воду и спас водителя
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Январь 28 10:25 2017

На Ростовской набережной в Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Инцидент произошел вечером 26 января.

Как сообщили в МВД, находившийся рядом экипаж ДПС увидел случившееся. Один из инспекторов прыгнул в воду и спас женщину, находившуюся за рулем автомобиля.

Как передает агентство «Москва», к этому моменту машина почти целиком ушла под воду, поэтому инспектору пришлось разбить заднее стекло льдиной и вытащить женщину. Выбраться на берег обоим помогли полицейские и прохожие, опустившие буксировочный трос.

Полицейский и женщина находятся в больнице.

Руководство МВД России готовится представить капитана полиции Алексея Коняева к награде за спасение женщины из тонущего автомобиля, соообщила РИА Новости официальный представитель этого министерства Ирина Волк.

Источник: Медуза.


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8 комментариев

  1. Irakli Gvazava
    Январь 28, 11:11 #1 Irakli Gvazava

    малоха

  2. Сергей Троц
    Январь 28, 12:04 #2 Сергей Троц

    Человек!

  3. Sergey Kuznetsov
    Январь 28, 12:10 #3 Sergey Kuznetsov

    Пишут что был ещё пешеход который первый прыгнул в воду

  4. Aha Gorets
    Январь 28, 22:30 #4 Aha Gorets

    просто первый пешеход — с Кавказа — кабардинец Мурат Шомахов, по центральным каналам — ни слова — https://www.youtube.com/watch?v=e4YM3WXoxmw как-то не правильно получилось, кавказец первый прыгнул спасать русскую девушку…

    • Балъкъэр Толэ
      Январь 28, 22:42 Балъкъэр Толэ

      Черкес

    • Aha Gorets
      Январь 28, 23:18 Aha Gorets

      дай бог им вообще понять что он кавказец…

  5. Alexey Gennik
    Январь 28, 23:33 #5 Alexey Gennik

    Пишут, что первым прыгнул спасать черкес — но все равно — даплевать на взятки, хоть что-то реальное в жизни все равно есть.

  6. Анатолий Крымец
    Январь 29, 00:06 #6 Анатолий Крымец

    Огромное спасибо Алексею и Мурату. Мужество не имеет национальности.

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