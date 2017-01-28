Инспектор ДПС прыгнул в воду и спас водителя

Как сообщили в МВД, находившийся рядом экипаж ДПС увидел случившееся. Один из инспекторов прыгнул в воду и спас женщину, находившуюся за рулем автомобиля.
Как передает агентство «Москва», к этому моменту машина почти целиком ушла под воду, поэтому инспектору пришлось разбить заднее стекло льдиной и вытащить женщину. Выбраться на берег обоим помогли полицейские и прохожие, опустившие буксировочный трос.
Полицейский и женщина находятся в больнице.
Руководство МВД России готовится представить капитана полиции Алексея Коняева к награде за спасение женщины из тонущего автомобиля, соообщила РИА Новости официальный представитель этого министерства Ирина Волк.
Это Алексей Коняев, капитан из Москвы, который прыгнул в ледяную воду и спас девушку из тонущей машины, упавшей в реку в результате ДТП pic.twitter.com/c2GOwUA8B8
— Вестник Москвы (@NovostiMsk) 27 января 2017 г.
Это Алексей Коняев, капитан из Москвы, который прыгнул в ледяную воду и спас девушку из тонущей машины, упавшей в реку в результате ДТП pic.twitter.com/c2GOwUA8B8
— Вестник Москвы (@NovostiMsk) 27 января 2017 г.
Источник: Медуза.
amsrus.ru
малоха
Человек!
Пишут что был ещё пешеход который первый прыгнул в воду
просто первый пешеход — с Кавказа — кабардинец Мурат Шомахов, по центральным каналам — ни слова — https://www.youtube.com/watch?v=e4YM3WXoxmw как-то не правильно получилось, кавказец первый прыгнул спасать русскую девушку…
Черкес
дай бог им вообще понять что он кавказец…
Пишут, что первым прыгнул спасать черкес — но все равно — даплевать на взятки, хоть что-то реальное в жизни все равно есть.
Огромное спасибо Алексею и Мурату. Мужество не имеет национальности.
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