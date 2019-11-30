В Москве построили уникальный балочный мост

Закончился кошмар в жизни автомобилистов, проезжающих по Северо-Западной хорде из Крылатского на остров Мневниковская Пойма и оттуда на улицу Народного Ополчения в Хорошево

Красивый мост, перекинутый над Карамышевской набережной и шлюзом №9 через спрямление Москвы-реки, наконец-то начал работу. Более года здесь целыми днями (а иногда даже и ночью) были постоянные пробки и хаос из-за строительства многострадального сооружения. Даже сам мэр на открытии признавал, что это место было «бутылочным горлышком» на теле его великолепного детища — СЗХ.

Сначала по новому мосту проехали КАМАЗ, за ними двинулись легковые машины. Построены боковые проезды вдоль подпорных стен балочного моста и правоповоротный съезд с Карамышевской набережной на улицу Нижние Мневники. В районе дома 16 по улице Нижние Мневники зачем-то сооружен подземный пешеходный переход (на картах Google по этому адресу находятся симпатичные зеленые заросли, а карты Wikimapia указывают, что тут находится площадка для размещения тяжелой техники во время репетиции перед парадом Победы, на некотором отдалении — строительная площадка будущей станции метро Карамышевская).

На радостях московские власти рассказали и о будущих мостах. В настоящее время строят три моста: два через небольшую Сетунь на южном дублере Кутузовского проспекта и большой через Москву-реку в Кожуховском затоне у метро Коломенская. Об этом рассказал вице-мэр Марат Хуснуллин. Всего же их планируют 24. Среди них девять уже проектируют — новые мосты через Яузу, через старое и через действующее русло Москвы-реки, а также через Сходню на северо-западе, Лихоборку на северо-востоке и даже через частично спрятанную в коллектор Нищенку, текущую с востока Москвы на юг. Все это появится в ближайшие три года.



Источник Москвич Mag.