Штрафы за нарушение ПДД будут взиматься автоматически 34

Штрафы теперь будут взиматься автоматически

Судебные приставы готовятся перейти на упрощенную систему работы — штрафы за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства, пишет газета «Известия» . Предполагается, что банки смогут списывать деньги со счета должника после получения уведомления от ФССП. Соответствующие поправки внесены в правительственный законопроект, который готовится ко второму чтению.

В первую очередь речь идет о нарушениях ПДД, которые зафиксированы с помощью специальных техсредств и предусматривают штрафы в размере менее 3 тыс. рублей. Алгоритм предполагает принудительное взыскание без возбуждения исполнительного производства. В трехдневный срок с момента получения информации из ГИБДД пристав должен составить уведомление о долге и запросить информацию о счетах должника и деньгах на них у банков.

Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство.

По действующему законодательству постановление ГИБДД о штрафе вступает в силу через 10 дней. На добровольную оплату штрафа нарушителю отводится еще 60 дней (ч. 1 ст. 32.2 КоАП). Таким образом, информация передается в ФССП через 70 дней после совершения нарушения.

«Сейчас мелкие штрафы составляют более трети общего числа документов, с которыми работают приставы. Новый алгоритм избавит их от необходимости тратить кучу времени на заполнение огромного количества документов. Кроме сокращения времени, сил и затрат на бумагу, нововведения исключают возможность коррупционных нарушений, так как минимизируют человеческий фактор», — говорит замглавы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В ФССП отмечают, что переход на упрощенный электронный механизм оптимизирует работу приставов и существенно упростит процедуру принудительного исполнения. Судебные приставы ежегодно возбуждают более 30 млн производств по штрафам менее 3 тыс. рублей за нарушение ПДД, при этом процесс исполнения документов в этой категории достаточно длительный, сообщили «Известиям» в службе.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в июле. При этом правительство предусмотрело отложенный срок вступления изменений в силу на 180 дней.