Депутатам надо еще денег! 38

Госдума разработала новую схему обеспечения транспортом депутатов, рассказал РБК вице-спикер Игорь Лебедев. Для этого потребуются дополнительные 215 млн руб. в год. Минфин пока выделение денег не согласовал

В конце осенней сессии Госдумы спикер нижней палаты Вячеслав Володин пообещал депутатам найти деньги для обеспечения их служебным транспортом в регионах в любое время. Ранее парламентарии пожаловались спикеру на то, что машины на местах им дают только в региональную неделю, которая проходит раз в месяц, а у них есть необходимость приезжать в регион чаще.

Сейчас схема оплаты служебного транспорта действует следующим образом: при поездках депутата в регионы для работы с избирателями местная администрация обязана предоставить ему автомобиль. Счет за использование служебной машины потом выставляется нижней палате.

Найти решение транспортной проблемы было поручено вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву (ЛДПР). Он заявил РБК , что с аппаратом Думы и Минфином сейчас обсуждается возможность монетизации права депутатов на пользование транспортом во время работы в регионе за счет бюджетных средств. РБК ожидает комментария Минфина.

«Предлагается выделить депутатам поровну средства на обеспечение автотранспортом в регионе, и депутат сам решает, как он будет их тратить на месте: хочешь — на такси езди, купи себе машину, в карман положи, пешком ходи. Но они уже не будут возмущаться, что администрация не дала им машину»,

— пояснил Лебедев. У депутатов не будет транспортной привязки к региональной неделе, добавил он.

В бюджете Думы предусмотрена сумма на обеспечение автотранспортом депутатов в регионах, она будет поделена на 450 парламентариев, говорит Лебедев. По его словам, на эти цели в бюджете закладывалось обычно порядка 100–110 млн в год. Представители аппарата Думы не предоставили РБК информацию, сколько средств заложено именно в этом году.

Новая схема предоставления транспорта депутатам потребует увеличения бюджетных затрат, говорит Лебедев.

Автотранспортом в регионах пользуются около 60% депутатов (у кого-то свои машины есть, у кого-то регион Москва и Подмосковье), а если будет решено раздать всем деньги поровну, то общая сумма возрастет, пояснил депутат.

По его словам, этот вопрос поднимался на встрече руководства Думы с президентом Владимиром Путиным в конце осенней сессии, депутаты просили тогда о дополнительных 215 млн руб. в год. С учетом выделяемых ежегодно в среднем 100 млн руб. общий объем средств, требуемых на обеспечение депутатов транспортом, может достигать 315 млн.

Окончательное решение зависит от позиции Минфина, говорит Лебедев. По словам вице-спикера, когда министерство разрешит передать эти средства лично каждому депутату, тогда Дума посчитает, какая сумма будет переводиться или на его специальный счет, или на заработную карту парламентария.

По подсчетам РБК , основанных на словах вице-спикера, депутатам могут выдавать порядка 700 тыс. руб. в год.

Деньги на транспорт для депутатов в регионах сейчас тратятся неравномерно, говорит член комитета по регламенту от КПРФ Владимир Поздняков. По его словам, один депутат может потратить в год около 300 тыс. руб., а другой — 19 млн руб.

О том, что на транспортное обеспечение в регионе одного депутата от «Единой России» тратится 19 млн руб., сообщили РБК несколько депутатов из оппозиционных фракций. Савостьянова пояснила РБК, что речь идет о тратах депутата на транспорт за пять лет. Она уточнила, что депутат сам не мог расходовать эти средства, так как администрированием занимаются региональные власти. По расчетам коммуниста Николая Коломейцева, депутату нужно около 1 млн руб. в год на эти цели.



