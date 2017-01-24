Новые подробности об обновленном Hyundai Solaris 41

Новое поколение бюджетной модели Hyundai Solaris на российском рынке получит 99-сильный двигатель, что подтверждают технические характеристики на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Автомобиль будет предлагаться с двумя атмосферными бензиновыми четырёхцилиндровыми моторами. Базовым станет агрегат объёмом 1,4 литра и мощностью 99 л.с., а двигатель 1,6 мощностью 122 л.с. будет доступен для более дорогих комплектаций. Оба мотора адаптированы для работы на бензине АИ-92 и, в зависимости от уровня оснащения, могут сочетаться либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонной автоматической трансмиссией. В нынешнем поколении моторы Hyundai Solaris выдают 107 и 122 л.с. соответственно.

Премьера нового поколения Hyundai Solaris ожидается в начале февраля, а старт производству модели на заводе под Санкт-Петербургом будет дан во второй половине февраля. В стандартное оснащение автомобиля войдут система стабилизации ESC, несколько подушек безопасности и системы вызова экстренных служб в случае аварии ЭРА-ГЛОНАСС, обязательная с начала 2017 года.



