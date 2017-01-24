Крупнейший американский ритейлер Wal-Mart начнет продавать автомобили 45

Крупнейшая в мире американская розничная сеть Wal-Mart Stores открывает в США новое направление — продажи новых автомобилей. В партнерах сети числятся крупнейшие автомобильные дилерские компании, например, AutoNation Inc.

Розничная онлайн-платформа CarSaver начнет свою работу 1 апреля в суперцентрах Wal-Mart в четырех городах: Даллас, Хьюстон, Финикс и Оклахома-Сити.

Цифровая платформа CarSaver позволяет покупателю приобрести и застраховать автомобиль на сайте или через информационные терминалы при поддержке консультантов на горячей линии. В самих суперцентрах Wal-Mart будут работать специальные сотрудники, которые помогут потенциальным покупателям сориентироваться в последовательности действий.

Клиенты смогут выбрать новый автомобиль или автомобиль с пробегом и подать заявку на кредит или лизинг через сайт, информационный терминал или по горячей линии. Затем консультант автодилера назначает встречу в салоне для оформления автомобиля.

При успешном оформлении продажи автомобиля через CarSaver, агрегатор получает от дилера вознаграждение в $350 с каждой продажи.

При помощи этого сервиса компания Wal-Mart продолжает развивать дополнительные сервисы для постоянных посетителей торговых центров. Тестовый запуск программы CarSaver провели в апреле 2016 года в Стюарте (Флорида). По данным компании, около 80% контактов закончились оформлением продажи автомобиля.

Аналогичный сервис продаж Costco сумел продать через свой сервис около 1000 автомобилей за 2016 год. CarSaver ставит целью продать в первый год не меньше 1000, а во второй год — превысить эту цифру.

По словам экспертов, организация подобного сервиса в такой крупной розничной сети, как Wal-Mart может быть вполне успешной, не являясь при этом способом получения серьезного дохода. Во-первых, это предоставление дополнительного сервиса покупателям, а во-вторых — постоянные клиенты сети вполне склонны доверять ее партнерам, коими являются автомобильные дилеры, а это значит, существует определенный плюс и для них — люди приходят фактически по рекомендации, имея специальную цену на покупку и льготные финансовые программы.



