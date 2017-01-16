KIA рассекретила имя своего нового внедорожника
147

KIA рассекретила имя своего нового внедорожника
Январь 16 10:30 2017

Российское представительство южнокорейской компании KIA рассказали о своем новом компактном кроссовере, призванном в ближайшем будущем стать главным конкурентом Hyundai Creta, сообщает Газета Daily. Первым делом, стало известно название новинки – KIA KX3.

Собираться он будет на такой же платформе, что и Hyundai Creta, а, значит, по сути будет не только аналогом, но и главным конкурентом завоевавшей популярность модели. Ожидается, что KIA KX3 оснастят 1,6 и 2-литровыми бензиновыми моторами мощностью 125 и 160 л/с.


На тему:

  Article "tagged" as:
Hyundai CretaKIA KX3
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В Москве разрешат парковаться под запрещающими знаками

В Москве разрешат парковаться под запрещающими знаками 6

Lada Granta подешевеет в 2017 году

Lada Granta подешевеет в 2017 году 0

Собянин: Платная парковка – это лояльно

Собянин: Платная парковка – это лояльно 5

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.