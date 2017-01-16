KIA рассекретила имя своего нового внедорожника 147

Российское представительство южнокорейской компании KIA рассказали о своем новом компактном кроссовере, призванном в ближайшем будущем стать главным конкурентом Hyundai Creta, сообщает Газета Daily . Первым делом, стало известно название новинки – KIA KX3.

Собираться он будет на такой же платформе, что и Hyundai Creta, а, значит, по сути будет не только аналогом, но и главным конкурентом завоевавшей популярность модели. Ожидается, что KIA KX3 оснастят 1,6 и 2-литровыми бензиновыми моторами мощностью 125 и 160 л/с.



