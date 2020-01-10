Volkswagen представляет новые образ и логотип марки

Мировая премьера New Volkswagen на автосалоне во Франкфурте

Юрген Штакманн (Jürgen Stackmann), член правления Volkswagen, ответственный за продажи и маркетинг: «Новая философия марки становится началом следующей эпохи Volkswagen»

Марка формирует единый международный формат комплексного взаимодействия с клиентами, более современный и аутентичный

Новый логотип дебютирует на высотном здании штаб-квартиры в Вольфсбурге

Накануне первого пресс-дня Международного франкфуртского автосалона Volkswagen представил новый логотип и новый образ марки. Мировая премьера, сопровождающаяся презентацией полностью электрического ID.3, является началом новой эпохи в развитии Volkswagen

Volkswagen нового поколения — электрический, полностью подключенный и с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, сейчас Volkswagen создает единый международный формат комплексного взаимодействия с клиентами, более современный и аутентичный. Логотип New Volkswagen в плоском двумерном исполнении стал более лаконичным, после оптимизации в нем остались только основные элементы. Новые образ и логотип станут олицетворением высокой гибкости марки и будут предназначены для применения в цифровом формате. Модернизация образа марки Volkswagen является одной из самых масштабных кампаний ребрендинга. Переход к новой концепции планируется завершить к середине 2020 года.

«Новый образ марки становится отправной точкой для следующей эпохи Volkswagen, — отмечает Юрген Штакманн, член правления, ответственный за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание. — Формируя премьерную философию и создавая новые продукты, марка претерпевает фундаментальную трансформацию на пути к будущей доступности транспортных решений с нулевым уровнем выбросов. Настало время выработать новую концепцию взаимодействия марки с внешней средой».

Философия New Volkswagen находит отражение в дизайне автомобилей, во взаимодействии с клиентами и в представлении марки в целом. Обновление образа Volkswagen затрагивает два направления: марку Легковые автомобили и марку Коммерческие автомобили.

Клаус Бишофф (Klaus Bischoff), шеф-дизайнер марки Volkswagen, принимающий участие в разработке нового корпоративного стиля на всех этапах, отмечает:

«С помощью нового образа марки мы создали аутентичную коммуникационную платформу для эмоционально наполненной презентации электрической мобильности. Мы представляем Volkswagen будущего под девизами “цифровой формат в первую очередь” и “без фильтров”».

Йохен Зенгпиль (Jochen Sengpiehl), директор по маркетингу Volkswagen, отмечает:

«Мы сформировали новый опыт взаимодействия с маркой по всем каналам и во всех точках коммуникации. В соответствии с единой концепцией наша задача на будущее — не показывать идеальный рекламный мир, а стать более живыми и ориентированными на общечеловеческие ценности, понять и принять ожидания и потребности клиента, а также рассказывать реальные истории».

Стратегическая часть разработки нового образа марки была выполнена силами объединенной команды Volkswagen Design и Marketing. Проект, в котором приняли участие абсолютно все подразделения компании, был реализован в рекордно короткие 9 месяцев. В ходе работы был применен принцип интеграции усилий для максимизации эффективности, разработанный Volkswagen специально для данной цели. Всего к проекту было привлечено 19 корпоративных команд и 17 внешних агентств.

Площадкой для мировой премьеры нового образа марки выбран Международный автосалон во Франкфурте, который откроется в сентябре. Отправной точкой станет появление нового логотипа на высотном здании штаб-квартиры в Вольфсбурге в рамках специального вечера Volkswagen. Глобальный переход должен быть реализован в несколько этапов с использованием оптимизированного с точки зрения затрат и экономии ресурсов подхода. Сначала изменения коснутся подразделений и дилерских центров в Европе, затем в октябре ребрендинг будет осуществлен на китайском рынке. Следом начнется поэтапный переход в Северной и Южной Америке, и с начала 2020 года — во всех остальных странах. Процесс планируется завершить к середине следующего года. Ребрендинг Volkswagen — один из крупнейших проектов подобного рода в индустрии, затрагивающий в совокупности 171 рынок по всему миру. Будет заменено более 70.000 логотипов в более чем 10.000 дилерских и сервисных центрах.

Новый логотип будет современнее, понятнее и проще. Он будет оптимизирован — останутся только основные элементы — и выполнен в двумерном, плоском дизайне. Это позволит использовать его более гибко и сделает узнаваемым в материалах цифровых медиа. До настоящего момента логотип был выполнен в синем и белом цветах. Для новой версии добавлен еще один оттенок синего, что позволит создавать дополнительные цветовые комбинации. Поскольку цифровые решения с простым и удобным пользовательским интерфейсом приобрели крайне важное значение, в будущем логотип будет иметь гибкое расположение благодаря своей динамичной структуре.

Вместо слогана Volkswagen впервые будет использовать звуковой логотип. Это сделает автомобили и коммуникационные материалы марки Volkswagen узнаваемыми, в том числе и на слух.

Визуальный язык Volkswagen будет сильно отличаться от существовавшего до сегодняшнего дня. Он будет более живым, ориентированным на людей и особенности их образа жизни. В будущем основной целью станет моделирование ситуаций, с которыми клиенты сталкиваются в реальной жизни.

В автомобиле и в коммуникациях ключевую роль будет играть свет. Свет — это новый хром. В будущем логотип на автомобилях, на зданиях и дилерских центрах марки получит специальную подсветку.

В дилерских центрах логотип, динамичная структура и световые решения будут иметь первостепенное значение в создании атмосферы. В целом затраты дилеров будут сведены к минимуму, насколько это возможно. В плане архитектуры интерьер дилерских центров не изменится.

На протяжении нескольких десятилетий Volkswagen использовал мужской голос для сопровождения презентации автомобилей и в рекламных материалах. Теперь голос марки становится женским. Почти во всех регионах Volkswagen заговорит приятным и уверенным женским голосом.