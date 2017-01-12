Автовладельцы смогут заменить права в центрах госуслуг

В ближайшем будущем можно будет получить водительское удостоверение на новый десятилетний срок, а также получить международные права не только в подразделениях ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ). Об этом сообщает Газета.ру.
При этом в документе речь идет только о замене прав в связи с заменой, утратой или порчей и о желании владельца досрочно получить новое удостоверение. Уточняется, что водителю будет достаточно предъявить старые права или паспорт вместе со справкой медкомиссии, подтверждающей способность гражданина управлять автомобилем.
amsrus.ru
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