Компания Infiniti установила мировой рекорд по продажам в 2016 году 16

Японский автомобильный концерн Infiniti в 2016 году смог установить мировой рекорд по количеству продаж. Всего было реализовано 230 тысяч автомобилей, что превысило прошлогодний показатель на 7%.

Мировой экономический кризис пошёл только на пользу японскому концерну. Согласно данным издания Motor1, Infiniti на глобальном рынке реализовала более 27 тысяч автомобилей. Лишь в США реализовано 138 тысяч, а общие продажи в Америке составили 153,5 тысячи, что на 4% превысило прошлый отчетный период. Большой успех ожидал японскую компанию на рынке Западной Европы. Сообщается, что здесь было продано на 140% больше автомобилей, чем в 2015 году. В общей сложности реализовано 16 тысяч единиц техники.

Стоит отметить, что самыми популярными японскими моделями стали Q30 и QX30. В Китае также зафиксирован новый рекорд. Здесь компания продала 41,6 тысяч автомобилей, что на 4% выше 2015 года. По версии экспертов, после выпуска нового кроссовера QX50 спрос на продукцию снова увеличится.

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