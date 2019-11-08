Иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тыс. руб

Иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тыс. руб
Ноябрь 08 16:11 2019

В Москве мужчине пришлось заплатить за поездку в такси 41 тыс. руб., после этого он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили «РБК» в пресс-службе ГУ МВД по столице

«Гражданин поймал такси марки Hyundai «голосованием» около здания «Экспоцентра». Оплатил поездку на сумму 41 тыс. руб. Маршрут, к сожалению, не указан», — рассказали в пресс-службе.

По данным «РИА Новости», пострадавший является иностранцем.

В 2017 году водитель такси взял с чилийского журналиста Диего Миранде 50 тыс. руб. за поездку из аэропорта Домодедово до гостиницы в центре Москвы. Журналист заплатил водителю, но позже обратился в полицию — таксиста задержали, он вернул Миранде деньги.

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AMSRUS
AMSRUS

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