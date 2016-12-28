В России отзывают почти 4,5 тысячи Volkswagen 0

Росстандарт сообщает об отзыве 4481 автомобиля Volkswagen Caddy, Golf и Jetta из-за возможных технических проблем. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2013 по 2016 год.

«Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», — говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на указанных машинах обновят ПО блока управления коробки передач. Процедура будет бесплатной для клиентов марки.

Газета.ру



