В России отзывают почти 4,5 тысячи Volkswagen
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В России отзывают почти 4,5 тысячи Volkswagen
Декабрь 28 17:00 2016

Росстандарт сообщает об отзыве 4481 автомобиля Volkswagen Caddy, Golf и Jetta из-за возможных технических проблем. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2013 по 2016 год.

«Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», — говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании на указанных машинах обновят ПО блока управления коробки передач. Процедура будет бесплатной для клиентов марки.

Газета.ру


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GolfJettaVolkswagen Caddyотзывная кампания
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AMSRUS
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