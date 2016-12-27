Российские автокомпании вместе разработают беспилотники 0

Компании и научные институты России объединят усилия в разработке автономных автомобилей. «КамАЗ», АвтоВАЗ, «Группа ГАЗ», «Соллерс», Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (ФГУП НАМИ) войдут в Ассоциацию участников рынка «Автонет». Государство в 2017 году может выделить «Автонету» около 3,5 млрд рублей на разработку систем автономного управления автомобилями.

Беспилотные технологии

Ассоциация «Автонет» зарегистрирована 22 ноября 2016 года для совместной разработки, производства и продвижения беспилотных транспортных средств в России.

Члены ассоциации также займутся разработкой предложений по изменению в законы для допуска автономных автомобилей на дороги, сообщил исполнительный директор «Автонета» Владимир Колмаков на пресс-конференции в понедельник.

Работа ассоциации ведется по дорожной карте, которая утверждена на Совете при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию экономики.

«Ассоциация приступила к реализации поставленных задач – мы уже начали подготовку нормативно-правой базы для внедрения беспилотников на дорогах общего пользования», — сказал Колмаков.

Изменения необходимо внести, в том числе, в Уголовный и Гражданский кодекс, технические регламенты Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, а также правила дорожного движения. Ведь сейчас выезд беспилотных автомобилей на обычные дороги не разрешен. Также не прописана ответственность за ДТП, если в нем участвует автомобиль без водителя.

Возможно, потребуются изменения и в регламенте о безопасности автомобильных дорог – для беспилотных автомобилей в первое время потребуется выделенные полосы, рассказал на пресс-конференции руководитель рабочей группы «Автонет» и генеральный директор завода «КамАЗ» Сергей Когогин.

Выделенные полосы позволят сократить дистанцию между беспилотными автопоездами при движении в колонне до 15 метров, что увеличит пропускную способность магистралей.

Грузовики поедут на автопилоте

Сначала технологии автопилота будут отрабатываться на коммерческом транспорте, ведь автономные грузовики позволят сократить сроки доставки и количество ДТП, а также разгрузят дорожную сеть.

«Выгода от автономных личных автомобилей нам пока не очень понятна. В коммерческих перевозках эффект можно рассчитать», — отметил Колмаков. Первые автономные грузовики и автобусы начнут работу на внутризаводских территориях «КамАЗа» в 2018 году.

Компания два года назад заявила о начале собственных разработок в этой области и даже провела 10-километровый тестовый заезд автомобиля с автопилотом (с водителем в кабине, на всякий случай) на дороге Москва — Санкт-Петербург. Однако полностью беспилотные автомобили из Набережных Челнов появятся на дорогах общего пользования только к 2035 году, уточнил Когогин.

Компания уже договорилась о выделении участка под строительство полигона для испытаний автономных транспортных средств в республике Татарстан. Однако окончательное решение по площадке пока не принято. Возможно, все члены ассоциации будут использовать для проверки технологий автономного вождения испытательную трассу «КамАЗа».

«В основном крупные концерны будут бороться за самостоятельные разработки программного обеспечения, а компоненты у беспилотников будут примерно одни и те же», — отметил руководитель «КамАЗа».

Автономные автомобили будут построены с учетом мировых тенденций: гибридные технологии и электротяга. Возможно, «КамАЗу» с новыми технологиями поможет германский концерн Daimler AG (он является одним из акционеров завода).

Господдержка и опыт других компаний

Правительство России планирует выделить в следующем году около 3,5 млрд рублей на разработки в области автономного вождения, рассказал Когогин. Компании ассоциации «Автонет» направят аналогичную сумму на эти проекты. В ассоциацию могут войти и другие компании, например, Volgabus, уточнили в «Автонете».

«Нет ни одного крупного автомобильного концерна, который бы не занимался автономными технологиями», — сказал Когогин.

Компания Google стала первой компанией, которая стала заниматься беспилотниками. Проект стартовал в 2012 году. Есть наработки в этой сфере и у Tesla Motors. Владельцы ее электрокаров уже могут использовать почти все функции автопилота.

Разработками в области автономного вождения занимаются почти все автопроизводители, а также компании из другой сферы: Alibaba, Baidu, Uber, Lyft.

Беспилотные грузовики сейчас широко применяются в Австралии для доставки руды. Они передвигаются по специальным полосам. Также Австралия применяет автономные технологии на коммунальном транспорте, уточнил глава КамАЗа. Погрузчики с автопилотом используются и на территории крупных портов мира для перевозки контейнеров.

Не отстают от иностранных компаний и российские автопроизводители: АвтоВАЗ проводил испытания Lada Kalina без водителя совместно с ФГУП НАМИ, а «Группа ГАЗ» показывала «ГАЗель Бизнес», которая может передвигаться без водителя.

Где ездить беспилотникам

«Можно создать электронное устройство, которое будет отслеживать и реагировать на дорожную обстановку в режиме реального времени, но каким образом интегрировать его в наши реалии: отсутствие разметки, плохое качество дорожного покрытия, непредсказуемое поведение водителей и пешеходов?», — сказал РИА Новости координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко.

На проблему с дорожной инфраструктурой обращает внимание и автомобильный эксперт и ведущий телеканала РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

«Беспилотники могут работать только там, где есть разметка, и она не скрыта под слоем грязи», — сказал он РИА Новости.Создать технологии автопилота не так сложно – очень много компаний играют на этом рынке.

Гораздо сложнее определить, каким образом, по каким дорогам и с какой ответственностью автомобили с автопилотом будут ездить, отметил директор по маркетингу «Группы Т1» Сергей Пономарев.

Появление беспилотников может способствовать улучшению качества автодорог в России. Дорожникам придется переделывать разметку, дорожные знаки, бордюры, а также устанавливать электронные датчики для автомобилей с автопилотом, считает представитель дальнобойщиков.

«Беспилотным технологиями заниматься надо, но пусть производители делают это на собственные средства и конкурируют между собой», — сказал Субботин. В России нет потенциальных покупателей автомобилей с автопилотом, считает эксперт.

Риа Новости



