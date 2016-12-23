Uber и GetTaxi хотят ввести проездной абонемент на месяц 45

Таксомоторные компании хотят запустить в Москве услугу месячный проездной, на который будет записана определенная сумма денег. Каждая поездка благодаря такому абонементу будет дешевле стандартных тарифов. Об этом рассказали в пресс-службах Uber и GetTaxi.

«У нас есть такая программа в США: Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско. Опция появилась около месяца назад. Это предоплаченные абонементы на небольшую сумму, которая вносится на счет и используется. При этом каждая поездка выходит клиенту дешевле. Такая услуга может появиться и в российском Uber», – сказала пресс-секретарь компании Евгения Шипова.

Компания примет решение о внедрении услуги в Москве после тестирования в США. Стоимость проездного в России пока обсуждается.

В следующем году услугу протестирует такси «Везет». «Рассмотрим возможность сделать «проездной», как в метро. Думаю, рационально вводить не безлимитный абонемент, а позволить клиентам переводить определенную сумму денег, на которую можно кататься в течение месяца. Самый оптимальный вариант – сделать несколько тарифов, несколько проездных в зависимости от того, как часто человек пользуется такси», – уточнил директор московского филиала такси «Везет» Олег Ситников, добавив, что скидка также может зависеть от частоты поездок.

В GetTaxi также рассмотрят возможность введения подобной услуги. «Сервис позволит развивать такси как общественный транспорт и даст стимул развитию и популяризации такси», – отметила пресс-секретарь агрегатора Алена Балакирева.

Услугу абонемента на поездки сейчас предоставляют некоторые компании такси в США и Европе. В частности, в Швейцарии и Германии появился безлимитный проездной: владельцы предоплаченных карт могут неограниченное число раз пользоваться услугами такси в пределах города в течение месяца за фиксированную плату 48 евро.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что необходимо выпустить подобные проездные и посмотреть, какой будет на них спрос.

«Обязательно нужно попробовать такой сервис. При этом таксомоторные компании должны поэкспериментировать с разными системами этой услуги: например, одна компания вводит карту, на которую можно положить произвольную сумму, вторая – карту с ограниченной месячной суммой (например, 3–5 тысяч в месяц за карту), третья компания – безлимитный проездной, как в Европе. Тогда станет ясно, что будет удобнее пассажирам и прибыльнее агрегатору», – заметил Янков.

По его словам, сервис скорее всего станет популярным в Москве, поскольку для многих москвичей он будет очень выгодным.

M24.ru



