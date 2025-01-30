Suzuki Baleno отмечает тридцатилетие

От скромного седана для среднего класса до миллиона проданных автомобилей и статуса самого популярного хэтчбека Индии

История компактной модели Suzuki Baleno берет начало в середине 1990-х годов. Предпосылкой для её создания стало сотрудничество японского автопроизводителя с правительством Индии, начавшееся в 1982 году. Тогда было создано совместное предприятие Maruti Udyog (с 2007 года — Maruti Suzuki India Limited).

В компании отмечают, что изначально основной задачей стал выпуск доступного «народного автомобиля» с высокой степенью локализации производства. Первой такой моделью стал Maruti 800, быстро занявший лидирующие позиции в продажах на индийском рынке.

К середине 1990-х годов рыночная ситуация изменилась. По данным компании, владельцы Maruti 800 и Maruti 1000 начали искать более престижные модели, но из-за отсутствия подходящих предложений в модельном ряду бренда уходили к конкурентам — Opel Astra, Honda City и Mitsubishi Lancer.

Suzuki Baleno 1995

В 1995 году состоялся дебют Maruti (Suzuki) Baleno — автомобиля, который на экспортных рынках продавался под названиями Suzuki Esteem и Cultus. Седан имел компактные размеры 4195х1690х1390 мм. На момент выхода модель оснащалась 1,3-литровым бензиновым двигателем, передним приводом и механической коробкой передач.

Обновление 1999 года принесло модели существенные изменения экстерьера. Автомобиль получил новую решетку радиатора с хромированной окантовкой и измененные линии капота. В это время линейка кузовов расширилась за счет трехдверного хэтчбека и универсала.

Как сообщили представители бренда, для создания особой атмосферы премиальности продажи Baleno осуществлялись через ограниченное число официальных дилеров в Индии.

Suzuki Baleno 1995 интерьер

Техническая часть модели также эволюционировала. Помимо базового 1,3-литрового мотора, устанавливавшегося на хэтчбек, появились более мощные версии с двигателями объемом 1,6 л (четырехцилиндровый G16B) и 1,8 л. Седан и хэтчбек оставались переднеприводными, а универсал получил полноприводную модификацию.

Особое внимание при разработке уделялось эргономике салона. Автомобиль оснащался трехпозиционной регулировкой водительского сиденья, тремя ремнями безопасности для пассажиров второго ряда, центральным подлокотником и сиденьями новой конструкции с улучшенной поддержкой поясничного отдела.

Так началась история модели, которой предстояло стать одним из ключевых продуктов бренда на индийском рынке и за его пределами.

Suzuki Baleno – новая эпоха с 2015 года

Suzuki Baleno iK-2 Автосалон в Женеве

В сентябре 2015 года на автосалоне во Франкфурте состоялась премьера второго поколения Suzuki Baleno. Модель базировалась на концепте iK-2, показанном ранее в том же году на Женевском автосалоне. В пресс-релизе компании говорится, что концепт воплотил идею «гармонизированной силы», объединив улучшенные показатели полезности, комфорта и экономичности.

Второе поколение построено на новой платформе HEARTECT, которая также легла в основу моделей Swift и Ignis. В отличие от предшественника, автомобиль выпускается исключительно в кузове хэтчбек. Объем багажного отделения составляет 320–355 литров в стандартном положении и до 756 литров при сложенных задних сиденьях.

Линейка силовых установок включает несколько вариантов. Среди них — новый трехцилиндровый турбированный двигатель Boosterjet объемом 1,0 л с непосредственным впрыском топлива и 1,25-литровый четырехцилиндровый агрегат Dualjet со сдвоенными форсунками. Последний доступен с технологией мягкого гибрида SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki). Для рынков за пределами Европы и Индии предлагается 1,4-литровый мотор.









Suzuki Baleno SHVS System

23 февраля 2022 года компания Maruti Suzuki India Limited представила обновленную версию New Age Baleno. Как заявили в компании, модель экспортируется в страны Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. По данным автопроизводителя, к ноябрю 2021 года совокупные продажи Baleno в Индии достигли одного миллиона единиц.

Обновленная версия получила расширенный список оборудования. В него вошли цветной проекционный дисплей с данными о скорости, оборотах двигателя и расходе топлива, 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой беспроводного подключения смартфонов и камеры кругового обзора.

Производство модели осуществляется на предприятии Maruti Suzuki в городе Манессар. В компании отмечают, что Индия стала крупнейшим производителем автомобилей Suzuki в мире с тенденцией к дальнейшему росту объемов выпуска.

Дорожный просвет хэтчбека варьируется от 120 до 170 мм в зависимости от версии. Габаритные размеры современной модели составляют 3995x1745x1470 мм (1460 мм для версии с SHVS). В Индии автомобиль реализуется через специальную дилерскую сеть NEXA, где, по информации представителей бренда, пользуется особой популярностью среди молодой аудитории.