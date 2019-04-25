Команда Nissan e.dams намерена бороться за победу на гонках в Париже

На гонке в Риме команда Nissan e.dams отлично финишировала и теперь намерена бороться за победу в “Городе Огней”

На гонке в Риме Nissan e.dams показала хороший результат и финишировала высоко в очковой зоне. На этой неделе команда отправляется в Париж, где она намерена бороться за победу в «Городе Огней». На предыдущем этапе в Риме чемпион второго сезона серии Себастьян Буэми финишировал пятым, сразу за ним его британский напарник по команде Оливер Роуленд.

Ранее в Китае команда завоевала свой первый подиум в электро-чемпионате. Теперь Буэми и Роуленд хотят добавить свои имена к списку победителей пятого сезона Формулы Е, который с каждой гонкой становится все длиннее. Примечательно, что в семи этапах этого сезона победителями становились семь гонщиков, выступающих за семь разных команд – это доказывает исключительно высокий уровень конкуренции в чемпионате. На последних двух этапах оба гонщика Nissan e.dams стабильно финишировали в очковой зоне. Среди команд чемпионата только болиды двух пересекли финишную прямую в первой десятке и в Санье, и в Риме.

Команда не только набрала 44 очка на двух последних этапах, но и стала второй по количеству заработанных очков в Китае и в Италии. В ближайший уик-энд гонка пройдет на треке Circuit des Invalides, который расположен рядом со знаменитым комплексом зданий Дом Инвалидов в Париже. Трек включает в себя 14 поворотов, а его длина составляет 1,93 км.

Сражаясь за победу на европейских треках, Nissan уже лидирует на рынке электромобилей, предназначенных для обычных дорог. В 2018 году LEAF стал самым популярным электромобилем в Европе. Теперь европейские покупатели могут заказать и недавно представленный Nissan LEAF e+, который отличается повышенной мощностью и увеличенным запасом хода без подзарядки. В рамках чемпионата Формулы Е Nissan демонстрирует свои достижения в области электромобилей, которые являются ключевой частью глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility. С 2010 года, когда в продаже появился Nissan LEAF, во всем мире покупатели приобрели более 400 000 этих автомобилей. Таким образом, LEAF стал абсолютным бестселлером за всю историю электромобилей.

«В прошлом месяце мы добились сильных результатов на двух этапах и хотим продолжить эту серию в Париже на этой неделе, – заявил Майкл Каркамо, автоспортивный директор Nissan. – Нас очень воодушевляет предстоящая гонка Формулы Е. База команды Nissan e.dams расположена во Франции, и в настоящее время здесь, в Париже, находится команда менеджеров Nissan, ответственных за программу в Формуле Е».

«Каждая команда в чемпионате неустанно работает над улучшением своих результатов. Накал борьбы растет, и мы используем данные, полученные с каждого пройденного круга, для постоянного совершенствования силовых установок и прочих систем наших болидов».

Гоночный день в Париже начнется 27 апреля, в 7:30 по местному времени. Гонка продолжительностью 45 минут (плюс один круг) стартует в 16:04.