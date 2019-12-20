Блогер нашел 30-летнюю «Волгу» без пробега и с «приданным»

Блогер нашел 30-летнюю «Волгу» без пробега и с «приданным»
20 декабря 14:11 2019

Ютубер Roma-Urraco, разыскивающий старые автомобили в отличном состоянии, наткнулся на новый «экспонат»

ГАЗ 24-10 из Полтавской области блогер назвал «самой крутой находкой», которая попалась ему в этом году. За свою долгую жизнь седан 1989 года выпуска проехал всего 844 километра, хотя и простаивал не все время – на место своего многолетнего прикола он приехал в начале 2000 годов из маленького села. Тем не менее, на кузове ни ржавчинки, благо он щедро обработан «мовилем» – как сообщил Автобизнес.

Блогер нашел 30-летнюю Волгу

Помимо автомобиля нашлось и «приданое»: четыре ящика с советской водкой производства восьмидесятых годов, мешок со сгущенным молоком и масса дефицитных запчастей – амортизаторы, оптика, рессоры, карбюратор, помпа и другие немаловажные детали.

Блогер нашел 30-летнюю Волгу

На тему:

  Article "tagged" as:
блогерВолгаГАЗ-24-10
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

В Подмосковье построят завод по утилизации «зольного остатка» с мусоросжигательных заводов

В Подмосковье построят завод по утилизации «зольного остатка» с мусоросжигательных заводов 0

Cadillac и Chevrolet увеличили продажи в 2019

Cadillac и Chevrolet увеличили продажи в 2019

Вокруг света на 100-летнем автомобиле

Вокруг света на 100-летнем автомобиле 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.