Блогер нашел 30-летнюю «Волгу» без пробега и с «приданным»

Ютубер Roma-Urraco, разыскивающий старые автомобили в отличном состоянии, наткнулся на новый «экспонат»

ГАЗ 24-10 из Полтавской области блогер назвал «самой крутой находкой», которая попалась ему в этом году. За свою долгую жизнь седан 1989 года выпуска проехал всего 844 километра, хотя и простаивал не все время – на место своего многолетнего прикола он приехал в начале 2000 годов из маленького села. Тем не менее, на кузове ни ржавчинки, благо он щедро обработан «мовилем» – как сообщил Автобизнес.

Помимо автомобиля нашлось и «приданое»: четыре ящика с советской водкой производства восьмидесятых годов, мешок со сгущенным молоком и масса дефицитных запчастей – амортизаторы, оптика, рессоры, карбюратор, помпа и другие немаловажные детали.