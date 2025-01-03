Концепт для раллийной легенды Джекки Икса Genesis GV80 Desert Edition

Genesis представил концепт внедорожного автомобиля GV80 Desert Edition, разработанного для легендарного гонщика Джекки Икса, победителя ралли Париж–Дакар 1983 года. В компании сообщили, что проект стал результатом коммерческого сотрудничества с известным спортсменом.

Джекки Икс (Jacques Bernard «Jacky» Ickx) известен не только своими достижениями в Формуле 1, но и успешной карьерой в раллийных гонках. Его победа в Париж–Дакар вдохновила разработчиков Genesis на создание этого внедорожника. GV80 Desert Edition отличается рядом доработок, которые подчеркивают его ориентированность на бездорожье.

Жак Бернар «Жаки» Икс (родился 1 января 1945 года в Брюсселе, Бельгия) — бельгийский автогонщик, известный своими достижениями в Формуле-1, гонках на выносливость и ралли.

У автомобиля увеличен дорожный просвет, что заметно с первого взгляда. Модифицированный передний бампер получил укороченную конструкцию и защитную пластину из серебристого металла. Эти изменения позволяют улучшить углы въезда и съезда, важные для движения по пересеченной местности. Расширенные крылья гармонируют с большими внедорожными шинами, установленными на темные литые диски. На передней части кузова видны красные буксировочные крюки, которые облегчают эвакуацию автомобиля в сложных условиях. Желтые противотуманные фары усиливают визуальный образ, напоминая раллийные автомобили.

Дополнительное освещение представлено фонарями, установленными на капоте, а также светодиодной панелью, размещенной на багажной системе на крыше. Такое решение позволяет водителю уверенно двигаться даже в полной темноте. На крыше также закреплено снаряжение, которое, по заявлению компании, может быть полезным в условиях пустыни.

Genesis GV80 Desert Edition & Jacky Ickx Жак Бернар «Жаки» Икс

Genesis подчеркнул, что GV80 Desert Edition — это концепт, разработанный специально для Джекки Икса. Представители компании отметили, что данный проект не предназначен для серийного производства, но подчеркнули, что сотрудничество с легендой автоспорта усиливает имидж бренда.

Под капотом, по предположению представителей компании, находится 3,5-литровый двигатель V6 с двумя турбинами, который является одной из мощнейших опций в линейке GV80. Это обеспечивает автомобилю высокую производительность, необходимую для преодоления сложных маршрутов. Джекки Икс добавил персональный штрих, оставив автограф и рисунок на крышке моторного отсека, что делает данный экземпляр уникальным.

Причина создания такого концепта объясняется статусом Икса как партнера бренда Genesis. Представители компании заявили, что сотрудничество с известным автогонщиком подчеркивает стремление марки к инновациям и высокому качеству. В пресс-релизе компании также говорится, что GV80 Desert Edition демонстрирует возможности бренда в разработке специализированных автомобилей для экстремальных условий.

Genesis GV80 Desert Edition & Jacky Ickx Жак Бернар «Жаки» Икс

Несмотря на то, что концепт не планируется к серийному производству, его создание показывает потенциальное направление развития внедорожников Genesis. В компании отметили, что подобные проекты позволяют тестировать новые технологии и дизайн-решения, которые могут быть внедрены в будущие модели.