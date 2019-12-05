Bentley представляет эксклюзивную серию Continental GT

Компания Bentley представляет новую эффектную ограниченную серию Continental GT, посвященную рекорду британской компании, установленному в год столетнего юбилея

Лимитированная серия из 15 автомобилей рассказывает о великолепном июньском достижении Bentley на сложнейшей горной трассе в США. Исключительный Gran Turismo от Bentley преодолел знаменитую трассу в Колорадо протяженностью 12,42 мили и превзошел предыдущий рекордный результат на значительные 8,4 секунды, что делает его самым быстрым серийным автомобилем в истории гонок на Пайкс-Пик. Bentley Continental GT с двигателем W12, управляемый трехкратным чемпионом гонки и бывшим Королем горы Рисом Милленом (Rhys Millen), преодолел более 156 поворотов всего за 10 минут и 18,4 секунды. Крис Крафт (Chris Craft), член правления Bentley Motors, ответственный за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, отмечает:

«Новый Continental GT Limited Edition, созданный в честь этого выдающегося достижения, получил целый ряд особых, тщательно проработанных деталей. Он воплощает неизменную целеустремленность, присущую Bentley, которая на протяжении более ста лет лежит в основе всего, что создает компания».

Великолепная ограниченная серия

Новую эксклюзивную серию Continental GT отличают набор элементов кузова из карбона, а также эффектный цвет Radium от ателье Mulliner, повторяющий цветовую схему автомобиля-рекордсмена. На вставках в нижней части переднего бампера, панели крыши, зеркалах заднего вида и в задней части автомобиля появились детали глянцево-черного цвета.

Тормозные суппорты цвета Acid Green, шины Pirelli P Zero Colour Edition цвета Radium Finish и надпись Pikes Peak на переднем бампере указывают на родство автомобилей ограниченной серии с моделью, установившей новый рекорд «гонки в облаках». Глянцево-черные 22-дюймовые колесные диски Mulliner Driving Specification входят в стандартную комплектацию. Опциональная решетка радиатора «100» напоминает о том, что впечатляющий рекорд Continental GT был установлен в год столетнего юбилея Bentley.

В интерьере модели поверхности, обитые материалом Alcantara с контрастной строчкой Radium, превосходно дополняют элементы из кожи Beluga. Рулевое колесо получило прострочку в виде сот и украшено «нулевой» меткой цвета Radium – такой же, как на гоночной модели Pikes Peak GT. Спортивную атмосферу в салоне модели подчеркивают карбоновые элементы на передней панели и панелях дверей, а также центральная консоль с черным покрытием Piano Black. На передней панели со стороны пассажира изображен отрезок трассы Пайкс-Пик и новое рекордное время 10:18.848, при этом для 15 автомобилей этой ограниченной серии разработано пять вариантов изображений.

Дополнительные эффектные акценты в интерьере привносят выполненная в цвете Radium вышивка Pikes Peak на подголовниках сидений, накладки на пороги Pikes Peak и эксклюзивные решетки динамиков Bang & Olufsen с черным анодированным покрытием и деталями цвета Radium. В оснащение роскошного салона Continental GT также входят революционный трехгранный поворотный модуль Bentley Rotating Display, коврики с длинным ворсом и особенно комфортные передние сиденья.

Как и автомобиль-рекордсмен, новый Continental GT оснащается самым совершенным в мире 12-цилиндровым двигателем Bentley W12 с двойным турбонаддувом. Этот могучий силовой агрегат развивает 635 л. с. и 900 Н∙м крутящего момента, разгоняют Continental GT с места до 100 км/ч всего лишь за 3,7 секунды, при этом максимальная скорость автомобиля достигает 333 км/ч.