Как взломать Tesla Model S прибором за 600 долларов

Как взломать Tesla Model S прибором за 600 долларов
Сентябрь 12 09:02 2018

Ученые из Левенского университета в Бельгии, нашли простой и недорогой способ взломать защиту и угнать электрокар Tesla Model S

В опубликованном видеоролике они показывают, как просто работает созданный ими алгоритм.

Как и большинство современных автомобилей, Model S запускается с помощью брелка, который посылает приемнику автомобиля криптоключ. Но для этого в системе автомобиля используется весьма уязвимый алгоритм.

Для взлома системы защиты автомобиля нужно получить два кода с любых брелков. С ними возможно подобрать все возможные ключи для любой комбинации пар. Таким образом, исследователи получили массив ключей на 6 терабайт. Из этого массива их алгоритм вычисляет нужный всего за две секунды.

 

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Tesla Model SвзломУгон
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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