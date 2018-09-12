Как взломать Tesla Model S прибором за 600 долларов

Ученые из Левенского университета в Бельгии, нашли простой и недорогой способ взломать защиту и угнать электрокар Tesla Model S

В опубликованном видеоролике они показывают, как просто работает созданный ими алгоритм.

Как и большинство современных автомобилей, Model S запускается с помощью брелка, который посылает приемнику автомобиля криптоключ. Но для этого в системе автомобиля используется весьма уязвимый алгоритм.

Для взлома системы защиты автомобиля нужно получить два кода с любых брелков. С ними возможно подобрать все возможные ключи для любой комбинации пар. Таким образом, исследователи получили массив ключей на 6 терабайт. Из этого массива их алгоритм вычисляет нужный всего за две секунды.