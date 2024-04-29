Jaecoo: Революция в автомобильной индустрии с гибридными кроссоверами и глобальным экспансионизмом

Jaecoo: Революция в автомобильной индустрии с гибридными кроссоверами и глобальным экспансионизмом
29 апреля 15:11 2024

На Пекинском международном автосалоне Jaecoo представила две новейшие гибридные модели, открывая новую эпоху в своем развитии на мировых рынках. Более 2000 посетителей, включая известных персон и мировых политиков, увидели премьеру впечатляющих гибридных кроссоверов Jaecoo J7 PHEV и Jaecoo J8 PHEV. Бренд намерен сосредоточиться на выпуске экологически чистых моделей в рамках стратегии «новые продукты, новые технологии и новые экосистемы».

  • Jaecoo J7 PHEV
    Jaecoo J7 PHEV
  • Jaecoo J7 PHEV
    Jaecoo J7 PHEV
  • Jaecoo J7 PHEV
    Jaecoo J7 PHEV
  • Jaecoo J7 PHEV
    Jaecoo J7 PHEV
  • Jaecoo J7 PHEV
    Jaecoo J7 PHEV
  • Jaecoo J7 PHEV
    Jaecoo J7 PHEV
Jaecoo J7 PHEV

За последний год бренды Omoda & Jaecoo успешно вышли на крупные мировые рынки, включая Мексику, Испанию, Чили и Казахстан, с общим присутствием в более чем 40 странах. Генеральный директор компании, г-н Шон Сю, отметил, что за год было открыто 873 дилерских центра, что подтверждает их статус самого быстрорастущего автомобильного бренда в мире.

В феврале текущего года Omoda и Jaecoo представили свои автомобили в Испании, начав активное продвижение на европейском рынке. При поддержке президента Испании Педро Санчеса было согласовано строительство первого в Европе завода по производству автомобилей на новых источниках энергии. Это вписывается в стратегию глобального развития, направленную на расширение локализации и поддержку местных экономик.

Бренды также активно участвуют в различных крупных мероприятиях, включая музыкальные фестивали и благотворительные туры, повышая узнаваемость в мировом масштабе. На сегодняшний день количество поклонников брендов превышает 5,2 миллиона человек из более чем 40 стран.

  • Jaecoo J8 PHEV
    Jaecoo J8 PHEV
  • Jaecoo J8 PHEV
    Jaecoo J8 PHEV
  • Jaecoo J8 PHEV
    Jaecoo J8 PHEV
Jaecoo J8 PHEV

Выход на рынки Индонезии и Малайзии в феврале 2024 года привел к резкому росту продаж моделей O&J с альтернативными источниками энергии с 6,5% до 20% всего за месяц. Общий объем продаж автомобилей Omoda & Jaecoo по всему миру за год составил 160 000 единиц.

Появление гибридных моделей Jaecoo на рынке значительно усилит позиции бренда. Гибридные кроссоверы Jaecoo J7 PHEV и Jaecoo J8 PHEV, представленные на Пекинском международном автосалоне, демонстрируют передовые технологии компании. Кроссовер Jaecoo J7 PHEV оснащен скрытыми дверными ручками и энергосберегающими колесными дисками диаметром 19 дюймов, снижающими коэффициент лобового сопротивления до 0,318, что обеспечивает высокую экономию топлива. Запас хода J7 PHEV на электрической тяге составляет до 88 км, а в гибридном режиме с полным баком и заряженным аккумулятором – до 1200 км. Расход топлива в режиме HEV составляет всего 4,9 л/100 км.

Jaecoo J7 PHEV оснащен гибридным двигателем 1.5TGDI пятого поколения с тепловым КПД 44,5% и трансмиссией 1DHT150, обеспечивающей суммарную мощность 255 кВт и крутящий момент 525 Нм.

Jaecoo J8 PHEV, на основе совершенно новой гибридной платформы третьего поколения, также демонстрирует выдающиеся характеристики. Флагманский кроссовер оснащен гибридным двигателем 1.5TGDI пятого поколения и трехступенчатой гибридной системой DHT. Суммарная мощность J8 PHEV достигает 445 кВт, а суммарный крутящий момент – 915 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,4 секунды, при этом обеспечиваются расширенные внедорожные возможности.

Jaecoo продолжит разработку экологически чистых моделей, объединяя в них комфорт, технологичность и выдающиеся внедорожные характеристики, в соответствии с принципами своей мировой экосистемы.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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