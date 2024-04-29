Jaecoo: Революция в автомобильной индустрии с гибридными кроссоверами и глобальным экспансионизмом

На Пекинском международном автосалоне Jaecoo представила две новейшие гибридные модели, открывая новую эпоху в своем развитии на мировых рынках. Более 2000 посетителей, включая известных персон и мировых политиков, увидели премьеру впечатляющих гибридных кроссоверов Jaecoo J7 PHEV и Jaecoo J8 PHEV. Бренд намерен сосредоточиться на выпуске экологически чистых моделей в рамках стратегии «новые продукты, новые технологии и новые экосистемы».

Jaecoo J7 PHEV

Jaecoo J7 PHEV

Jaecoo J7 PHEV

Jaecoo J7 PHEV

Jaecoo J7 PHEV

Jaecoo J7 PHEV Jaecoo J7 PHEV

За последний год бренды Omoda & Jaecoo успешно вышли на крупные мировые рынки, включая Мексику, Испанию, Чили и Казахстан, с общим присутствием в более чем 40 странах. Генеральный директор компании, г-н Шон Сю, отметил, что за год было открыто 873 дилерских центра, что подтверждает их статус самого быстрорастущего автомобильного бренда в мире.

В феврале текущего года Omoda и Jaecoo представили свои автомобили в Испании, начав активное продвижение на европейском рынке. При поддержке президента Испании Педро Санчеса было согласовано строительство первого в Европе завода по производству автомобилей на новых источниках энергии. Это вписывается в стратегию глобального развития, направленную на расширение локализации и поддержку местных экономик.

Бренды также активно участвуют в различных крупных мероприятиях, включая музыкальные фестивали и благотворительные туры, повышая узнаваемость в мировом масштабе. На сегодняшний день количество поклонников брендов превышает 5,2 миллиона человек из более чем 40 стран.

Jaecoo J8 PHEV

Jaecoo J8 PHEV

Jaecoo J8 PHEV Jaecoo J8 PHEV

Выход на рынки Индонезии и Малайзии в феврале 2024 года привел к резкому росту продаж моделей O&J с альтернативными источниками энергии с 6,5% до 20% всего за месяц. Общий объем продаж автомобилей Omoda & Jaecoo по всему миру за год составил 160 000 единиц.

Появление гибридных моделей Jaecoo на рынке значительно усилит позиции бренда. Гибридные кроссоверы Jaecoo J7 PHEV и Jaecoo J8 PHEV, представленные на Пекинском международном автосалоне, демонстрируют передовые технологии компании. Кроссовер Jaecoo J7 PHEV оснащен скрытыми дверными ручками и энергосберегающими колесными дисками диаметром 19 дюймов, снижающими коэффициент лобового сопротивления до 0,318, что обеспечивает высокую экономию топлива. Запас хода J7 PHEV на электрической тяге составляет до 88 км, а в гибридном режиме с полным баком и заряженным аккумулятором – до 1200 км. Расход топлива в режиме HEV составляет всего 4,9 л/100 км.

Jaecoo J7 PHEV оснащен гибридным двигателем 1.5TGDI пятого поколения с тепловым КПД 44,5% и трансмиссией 1DHT150, обеспечивающей суммарную мощность 255 кВт и крутящий момент 525 Нм.

Jaecoo J8 PHEV, на основе совершенно новой гибридной платформы третьего поколения, также демонстрирует выдающиеся характеристики. Флагманский кроссовер оснащен гибридным двигателем 1.5TGDI пятого поколения и трехступенчатой гибридной системой DHT. Суммарная мощность J8 PHEV достигает 445 кВт, а суммарный крутящий момент – 915 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,4 секунды, при этом обеспечиваются расширенные внедорожные возможности.

Jaecoo продолжит разработку экологически чистых моделей, объединяя в них комфорт, технологичность и выдающиеся внедорожные характеристики, в соответствии с принципами своей мировой экосистемы.