Агрегаторы такси должны контролировать переработки водителей

Агрегаторы такси должны контролировать переработки водителей
Сентябрь 05 14:03 2018

Департамент транспорта Москвы просит агрегаторов такси контролировать время работы водителей и исключить переработки, в целях безопасности и таксистов, и их пассажиров, сообщил журналистам во вторник руководитель ведомства Максим Ликсутов.

«Агрегаторы такси сейчас формируют более 70% заказов в Москве, и они имеют возможность уже сейчас контролировать, сколько отработал тот или иной таксист», — сказал чиновник на встрече с журналистами.

«В правительстве Москвы таких полномочий нет, поэтому здесь мы направили информационные письма от себя в интернет-агрегаторы, которые сегодня у нас работают, с просьбой контролировать таксистов и обратить на это внимание. Чтобы переработок у таксистов не было, и погоня за дополнительным заработком не отодвигала безопасность на второй план», — объяснил Ликсутов.

В середине августа машина такси с пассажиром врезалась в столб в Хорошевском районе Москвы и загорелась. Водитель сообщил РИА Новости, что работал без выходных семь дней подряд и уснул. В «Яндекс.Такси» тогда заявили, что отключают водителей от системы заказов за длительное нахождение за рулем.

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AMSRUS
AMSRUS

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