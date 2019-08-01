KIA представляет уникальный Stinger GT420

KIA представляет уникальный проект, в результате которого предназначенный для списания сертификационный экземпляр автомобиля превратился в мощный и эффектный Stinger GT420 для трек-дней

Полет мечты – это, безусловно, прекрасно, но на воплощение зачастую не хватает ни времени, ни бюджетов. Именно поэтому масштабные, крупные концепции порой откладываются в сторону, переносятся «на завтра» или, чаще – вообще на неопределенный срок.

Но у KIA Motors UK – свой взгляд на многие вещи. В конце 2018 года пришло время отправить на списание самый первый из поступивших когда-то на территорию Великобритании Stinger. Однако группа, состоящая из представителей продуктового отдела и отдела по связям с СМИ, искала возможность спасти от утилизации этот Stinger GT S ярко-красного цвета. Ведь, в конце концов, у автомобиля – весьма интересная история. Его привезли в Великобританию по воздуху в самом начале 2017 года, и ему была уготовлена судьба предсерийного сертификационного экземпляра. Ему пришлось пройти бессчетное число различных испытаний, подтверждающих все необходимые качества готовящегося выйти на рынок нового флагмана в линейке моделей KIA.

Именно этот автомобиль оказался героем обложек множества британских изданий. Появление в программах ВВС «Top Gear» и Amazon «The Grand Tour» и вовсе сделало его настоящей телезвездой. Обычно пробег предсерийных сертификационных автомобилей не успевает превысить пару тысяч миль, однако в данном случае на его одометре оказалось уже более 16000 километров.

Но, что самое важное, именно этот экземпляр использовался для окончательных испытаний и поиска тонких настроек для британского рынка. Техническая документация подписывалась никем иным, как лично главой подразделения исследований и разработок Hyundai Motor Group Альбертом Бирманном (Albert Biermann).

И вот теперь KIA представляет результат этой никому не заметной, практически тайной работы группы энтузиастов, людей «с бензином в крови». Оказал помощь своими консультациями и инженерной поддержкой и технический центр Hyundai Motor Europe в германском Руссельхайме.

Мощный фастбек, специально подготовленный для трек-дней

Все необходимое для создания этого впечатляющего Stinger GT420, фактически, было заложено уже в гены базовой модели, созданной инженерами головного центра разработок KIA в корейском Намьянге. Мощный бензиновый двигатель V6 с рабочим объемом 3342 куб. см, оснащенный двумя турбонагнетателями и непосредственным впрыском топлива, развивает мощность 365 л.с., а его крутящий момент составляет 510 Нм уже в серийной версии.

Мотористам европейского технического центра предстояло поработать над форсировкой Stinger GT S для трек-дней. Для оптимизации процесса сгорания топлива они порекомендовали установить свечи HKS M45il, использовать спортивный воздушный фильтр K&N и облегченную четырехтрубную выпускную систему Milltek Sport без каталитического нейтрализатора. Был также установлен шестисекционный радиатор автоматической трансмиссии вместо обычного четырехсекционного – это позволяет избежать перегрева трансмиссии, и сохраняет качество ее работы на гоночной трассе.

Была изменена прошивка контроллера трансмиссии – в режимах Sport и Sport+ переключения стали более быстрыми. Все проведенные модернизации позволили добиться впечатляющей мощности и крутящего момента – 422 л.с. и 560 Н*м соответственно. Однако любому гонщику известно, что ключевым фактором, при котором вся эта дополнительная мощность начинает проявлять себя, является облегчение конструкции.

В пресс-парке Kia в Чиппенхэме салон Stinger фактически разобрали: были сняты сиденья и ремни безопасности, удалены подушки безопасности и аудиосистема, демонтированы обшивки и стеклоподъемники задних дверей. Также были удалены декоративная «плита» двигателя, внутренние прокладки и подкрылки, парковочные датчики, газовые амортизаторы капота и двери багажника, балка и пенный наполнитель заднего бампера.

Стекла задних дверей были вклеены на свои места, а декоративные панели накладок дверей заменены на облегченные. Был демонтирован люк в крыше – его место заняла приваренная стальная панель, и это позволило снизить массу еще на несколько килограммов, даже с учетом того, что инженеры европейского техцентра порекомендовали установить еще панель-усилитель с сотовой структурой. Общее снижение массы автомобиля составило 150 кг, даже с учетом того, что были установлены каркас безопасности, спортивные сиденья и соответствующие ремни безопасности, инсталлирован огнетушитель.

Каркас безопасности был с нуля спроектирован специально для этого кузова и окрашен в тот же цвет. Были возвращены на место основные элементы передней панели и необходимое электронное оборудование. Для усиления днища кузова использовались поперечная распорка впереди и две распорки сзади. После установки каркаса свое место в салоне заняли два сиденья Sparco и гоночные ремни безопасности, а также важнейший элемент безопасности для спортивных автомобилей – огнетушитель, рассчитанный на самый критический вариант событий. Заключительным штрихом в снижении массы стала замена стандартного аккумулятора на спортивный Lite Blox LiPo, что позволило сэкономить еще 22 кг.

Приклеенный к треку

Массу автомобиля удалось снизить еще больше, за счет установки более широких колесных дисков OZ Racing Leggera, которые при этом легче стандартных на 5 кг. Для обеспечения наилучших сцепных качеств на треке были выбраны шины Pirelli Trofeo R размерности 235/35 R19 на передней оси и 265/30 R19 на задней. За счет модификации передних рычагов угол развала был увеличен до -2,5 градусов. Спереди были установлены шестипоршневые тормозные суппорты Brembo, мощные тормозные диски размерности 380х34 мм и тормозные колодки Endless, а тормозные шланги заменены на армированные.

При этом на задней оси были сохранены стандартные тормоза Stinger V6. При помощи специальных воздуховодов и дефлекторов была обеспечена максимальная интенсивность охлаждения тормозов, позволяющая не терять их производительности на гоночной трассе, а настройки АБС, системы Traction Control и электронной системы стабилизации помогают обеспечить максимальную эффективность даже в условиях трекового заезда. При этом в режиме Sport+ возможно полное отключение системы контроля и стабилизации – и тогда Stinger GT420 легко позволяет дрифтовать на нем.

Для обеспечения гоночных настроек в подвеске использованы стандартные амортизаторы, но с занижающими пружинами Eibach Pro и стабилизатором поперечной устойчивости увеличенного до 25 мм диаметра спереди. Сзади был установлен 17-миллиметровый стабилизатор поперечной устойчивости собственной разработки. Система автоматической регулировки амортизаторов была удалена – вместо этого использованы обычные амортизаторы, но с несколько измененными настройками.

После того, как все технические изменения были выполнены, пришло время придать Stinger GT420 больше спортивности. Были установлены передний сплиттер и задний диффузор Stillen, задний спойлер Air Design. Ну и, безусловно, заключительным штрихом стало эффектное оформление. Оклейка идеально гармонирует с оригинальным красным цветом HiChroma Red: она добавляет белые и графитово-серые элементы. С любого угла зрения этот автомобиль, практически превратившийся в гоночный, выглядит просто потрясающе.