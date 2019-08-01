KIA представляет уникальный Stinger GT420

Полет мечты – это, безусловно, прекрасно, но на воплощение зачастую не хватает ни времени, ни бюджетов. Именно поэтому масштабные, крупные концепции порой откладываются в сторону, переносятся «на завтра» или, чаще – вообще на неопределенный срок.
Но у KIA Motors UK – свой взгляд на многие вещи. В конце 2018 года пришло время отправить на списание самый первый из поступивших когда-то на территорию Великобритании Stinger. Однако группа, состоящая из представителей продуктового отдела и отдела по связям с СМИ, искала возможность спасти от утилизации этот Stinger GT S ярко-красного цвета. Ведь, в конце концов, у автомобиля – весьма интересная история. Его привезли в Великобританию по воздуху в самом начале 2017 года, и ему была уготовлена судьба предсерийного сертификационного экземпляра. Ему пришлось пройти бессчетное число различных испытаний, подтверждающих все необходимые качества готовящегося выйти на рынок нового флагмана в линейке моделей KIA.
Именно этот автомобиль оказался героем обложек множества британских изданий. Появление в программах ВВС «Top Gear» и Amazon «The Grand Tour» и вовсе сделало его настоящей телезвездой. Обычно пробег предсерийных сертификационных автомобилей не успевает превысить пару тысяч миль, однако в данном случае на его одометре оказалось уже более 16000 километров.
Но, что самое важное, именно этот экземпляр использовался для окончательных испытаний и поиска тонких настроек для британского рынка. Техническая документация подписывалась никем иным, как лично главой подразделения исследований и разработок Hyundai Motor Group Альбертом Бирманном (Albert Biermann).
И вот теперь KIA представляет результат этой никому не заметной, практически тайной работы группы энтузиастов, людей «с бензином в крови». Оказал помощь своими консультациями и инженерной поддержкой и технический центр Hyundai Motor Europe в германском Руссельхайме.
Все необходимое для создания этого впечатляющего Stinger GT420, фактически, было заложено уже в гены базовой модели, созданной инженерами головного центра разработок KIA в корейском Намьянге. Мощный бензиновый двигатель V6 с рабочим объемом 3342 куб. см, оснащенный двумя турбонагнетателями и непосредственным впрыском топлива, развивает мощность 365 л.с., а его крутящий момент составляет 510 Нм уже в серийной версии.
Мотористам европейского технического центра предстояло поработать над форсировкой Stinger GT S для трек-дней. Для оптимизации процесса сгорания топлива они порекомендовали установить свечи HKS M45il, использовать спортивный воздушный фильтр K&N и облегченную четырехтрубную выпускную систему Milltek Sport без каталитического нейтрализатора. Был также установлен шестисекционный радиатор автоматической трансмиссии вместо обычного четырехсекционного – это позволяет избежать перегрева трансмиссии, и сохраняет качество ее работы на гоночной трассе.
Была изменена прошивка контроллера трансмиссии – в режимах Sport и Sport+ переключения стали более быстрыми. Все проведенные модернизации позволили добиться впечатляющей мощности и крутящего момента – 422 л.с. и 560 Н*м соответственно. Однако любому гонщику известно, что ключевым фактором, при котором вся эта дополнительная мощность начинает проявлять себя, является облегчение конструкции.
В пресс-парке Kia в Чиппенхэме салон Stinger фактически разобрали: были сняты сиденья и ремни безопасности, удалены подушки безопасности и аудиосистема, демонтированы обшивки и стеклоподъемники задних дверей. Также были удалены декоративная «плита» двигателя, внутренние прокладки и подкрылки, парковочные датчики, газовые амортизаторы капота и двери багажника, балка и пенный наполнитель заднего бампера.
Стекла задних дверей были вклеены на свои места, а декоративные панели накладок дверей заменены на облегченные. Был демонтирован люк в крыше – его место заняла приваренная стальная панель, и это позволило снизить массу еще на несколько килограммов, даже с учетом того, что инженеры европейского техцентра порекомендовали установить еще панель-усилитель с сотовой структурой. Общее снижение массы автомобиля составило 150 кг, даже с учетом того, что были установлены каркас безопасности, спортивные сиденья и соответствующие ремни безопасности, инсталлирован огнетушитель.
Каркас безопасности был с нуля спроектирован специально для этого кузова и окрашен в тот же цвет. Были возвращены на место основные элементы передней панели и необходимое электронное оборудование. Для усиления днища кузова использовались поперечная распорка впереди и две распорки сзади. После установки каркаса свое место в салоне заняли два сиденья Sparco и гоночные ремни безопасности, а также важнейший элемент безопасности для спортивных автомобилей – огнетушитель, рассчитанный на самый критический вариант событий. Заключительным штрихом в снижении массы стала замена стандартного аккумулятора на спортивный Lite Blox LiPo, что позволило сэкономить еще 22 кг.
Массу автомобиля удалось снизить еще больше, за счет установки более широких колесных дисков OZ Racing Leggera, которые при этом легче стандартных на 5 кг. Для обеспечения наилучших сцепных качеств на треке были выбраны шины Pirelli Trofeo R размерности 235/35 R19 на передней оси и 265/30 R19 на задней. За счет модификации передних рычагов угол развала был увеличен до -2,5 градусов. Спереди были установлены шестипоршневые тормозные суппорты Brembo, мощные тормозные диски размерности 380х34 мм и тормозные колодки Endless, а тормозные шланги заменены на армированные.
При этом на задней оси были сохранены стандартные тормоза Stinger V6. При помощи специальных воздуховодов и дефлекторов была обеспечена максимальная интенсивность охлаждения тормозов, позволяющая не терять их производительности на гоночной трассе, а настройки АБС, системы Traction Control и электронной системы стабилизации помогают обеспечить максимальную эффективность даже в условиях трекового заезда. При этом в режиме Sport+ возможно полное отключение системы контроля и стабилизации – и тогда Stinger GT420 легко позволяет дрифтовать на нем.
Для обеспечения гоночных настроек в подвеске использованы стандартные амортизаторы, но с занижающими пружинами Eibach Pro и стабилизатором поперечной устойчивости увеличенного до 25 мм диаметра спереди. Сзади был установлен 17-миллиметровый стабилизатор поперечной устойчивости собственной разработки. Система автоматической регулировки амортизаторов была удалена – вместо этого использованы обычные амортизаторы, но с несколько измененными настройками.
После того, как все технические изменения были выполнены, пришло время придать Stinger GT420 больше спортивности. Были установлены передний сплиттер и задний диффузор Stillen, задний спойлер Air Design. Ну и, безусловно, заключительным штрихом стало эффектное оформление. Оклейка идеально гармонирует с оригинальным красным цветом HiChroma Red: она добавляет белые и графитово-серые элементы. С любого угла зрения этот автомобиль, практически превратившийся в гоночный, выглядит просто потрясающе.
C 2014 года www.amsrus.ru