Не поделили дорогу и устроили стрельбу
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Апрель 07 09:08 2018

Разборки со стрельбой в центре Екатеринбурга попали на видео.

Очевидцы запечатлели момент жесткого дорожного конфликта, произошедшего во дворе дома по улице Пушкина в Екатеринбурге в четверг, 5 апреля.

По версии, выдвинутой местными жителями в беседе с журналистами, «яблоком раздора» стало нежелание будущих участников противоборства уступить друг другу дорогу.

В ходе завязавшийся драки, как сообщают Вести, один из водителей потеснил оппонентов, после чего его соперник достал оружие и открыл огонь. По предварительной информации, стрельба могла вестись из травматического пистолета.

Как сообщают СМИ, медики скорой помощи увезли с места ЧП мужчину с огнестрельными ранениями.

Стрелок задержан, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

 

 

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AMSRUS
AMSRUS

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