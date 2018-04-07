Не поделили дорогу и устроили стрельбу

Очевидцы запечатлели момент жесткого дорожного конфликта, произошедшего во дворе дома по улице Пушкина в Екатеринбурге в четверг, 5 апреля.
По версии, выдвинутой местными жителями в беседе с журналистами, «яблоком раздора» стало нежелание будущих участников противоборства уступить друг другу дорогу.
В ходе завязавшийся драки, как сообщают Вести, один из водителей потеснил оппонентов, после чего его соперник достал оружие и открыл огонь. По предварительной информации, стрельба могла вестись из травматического пистолета.
Как сообщают СМИ, медики скорой помощи увезли с места ЧП мужчину с огнестрельными ранениями.
Стрелок задержан, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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