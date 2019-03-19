Полумиллионная Vitara сошла с завода Suzuki в Венгрии

Производство кроссовера стартовало на заводе Magyar Suzuki в городе Эстергом в 2015 году

Венгерский завод компании Suzuki, расположенный на границе со Словакией, – одно из крупнейших и старейших автомобильных предприятий в стране. Magyar Suzuki был построен в 1991 году и занимает площадь в 572 тысячи квадратных метров. Производственные мощности составляют 200 тысяч автомобилей в год. Завод японской марки – один из самых технологичных в Европе, на котором внедрена система экологического менеджмента.

Для Suzuki локомотивом продаж является кроссовер Vitara, а завод Magyar Suzuki – один из аккумуляторов венгерской экономики. В 2006 году предприятие выпустило миллионный автомобиль, а японский автопроизводитель в течение многих лет подряд является одним из лидеров продаж в Венгрии.

Такого успеха удалось достичь во многом благодаря именно компактному кроссоверу Suzuki Vitara. В 2019 году модель прошла рестайлинг и приобрела целый ряд ярких обновлений.

Для модели доступны два новых дерзких цвета кузова Ice Grayish Blue и Solar Yellow, а также различные цветовые сочетания, что расширяет возможности персонализации. Автомобиль оснащается светодиодными передними фарами и задними фонарями. Хорошо узнаваемая пятисекционная решетка радиатора стала еще более яркой и по-прежнему подчеркивает внедорожный характер Suzuki Vitara. Мужественный образ дополняют эффектные 17-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер автомобиля стал не только современнее, но и качественнее с точки зрения тактильных ощущений. Мягкая накладка на передней панели подчеркивает элегантность и создает чувство повышенного комфорта на протяжении всей поездки. Приборный щиток представляет собой многофункциональный мультимедийный 4,2-дюймовый цветной дисплей. Он отражает множество современных функций: режимы ALLGRIP, G-Force, показатели работы двигателя и крутящий момент, а также данные об ускорении и торможении.

Активное управление обновленной Suzuki Vitara стало комфортнее за счет стильной замшевой обшивки передних и задних кресел, которая обеспечивает максимальную поддержку и удобство как для водителя, так и для пассажиров. Спортивные нотки интерьеру добавляют подрулевые лепестки, с помощью которых можно быстро переключать передачи.

Особую изысканность салону придают встроенные в приборную панель часы, способные подчеркнуть хороший вкус владельца обновленной Vitara. В центре приборной панели расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей с множеством функций, включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфона с Apple CarPlay, Android Auto™ и MirrorLink™.

Мультируль обеспечивает водителю полный контроль над дорогой. Вы можете легко управлять аудиосистемой, подключением смартфона через Bluetooth® и функцией управления круиз-контролем. Полное ощущение комфорта подчеркнет мягкий передний подлокотник, который имеет продольную регулировку и содержит бокс для хранения мелких вещей.

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях, с хорошо зарекомендовавшими себя бензиновыми двигателями. Мотор 1.6 VVT с отдачей в 117 лошадиных сил и турбированный Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика».

Автомобиль с двигателем 1.6 набирает скорость 100 км/ч за 11,5 секунд, максимальная скорость 180 км/ч. Vitara с мотором 1.4 разгоняется до первой сотни за 9,5 секунды и максимальная скорость автомобиля 200 км/ч. Расход топлива на 100 километров пути в комбинированном цикле составляет 5,8 л. и 5,9 л. для моторов 1.6 и 1.4, соответственно.

Клиренс в 185 мм и уникальная система полного привода ALLGRIP SELECT с 4 режимами по-прежнему выделяют Suzuki Vitara среди конкурентов.

Цены на обновленный кроссовер, представленный в трех комплектациях, начинаются от 1 059 000 рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.