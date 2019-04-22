Mitsubishi Motors выступит Генеральным партнером фестиваля бега ROSA RUN

Уникальный спортивный праздник от Mitsubishi Motors, для тех, кто никогда не останавливается на достигнутом

ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, имеет честь объявить о продолжении сотрудничества с фестивалем бега ROSA RUN в 2019 году, где марка Mitsubishi Motors второй год подряд выступит Генеральным партнером уникального спортивного праздника для тех, кто готов бросать и принимать вызовы, никогда не останавливаясь на достигнутом.

Фестиваль бега ROSA RUN – это четыре дня спортивного праздника для всей семьи. Фестиваль проводится с 3 по 6 мая на территории горного курорта «Роза Хутор» и предлагает участникам насыщенную программу мероприятий. Это и беговые соревнования, встречи со звездами спорта и специалистами по здоровому образу жизни, ярмарка спортивных товаров и новые впечатления.