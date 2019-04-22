Mitsubishi Motors выступит Генеральным партнером фестиваля бега ROSA RUN

ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, имеет честь объявить о продолжении сотрудничества с фестивалем бега ROSA RUN в 2019 году, где марка Mitsubishi Motors второй год подряд выступит Генеральным партнером уникального спортивного праздника для тех, кто готов бросать и принимать вызовы, никогда не останавливаясь на достигнутом.
Фестиваль бега ROSA RUN – это четыре дня спортивного праздника для всей семьи. Фестиваль проводится с 3 по 6 мая на территории горного курорта «Роза Хутор» и предлагает участникам насыщенную программу мероприятий. Это и беговые соревнования, встречи со звездами спорта и специалистами по здоровому образу жизни, ярмарка спортивных товаров и новые впечатления.
“Мы очень тщательно относимся к выбору мероприятий и партнеров для нашего бренда. Но в данном случае решение было принимать легко, потому что идея фестиваля бега ROSA RUN близка по духу нашему новому девизу бренда «DriveyourAmbition». Мы так же, как и участники не боимся ставить перед собой сложные задачи на пределе возможностей, неизменно достигая целей; мы активно развиваемся, постоянно совершенствуя свои продукты. Мы приглашаем всех активно провести майские праздники и получить возможность первыми в России пройти тест-драйв новой модели Mitsubishi EclipseCross во время фестиваля», – сказал Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус».
C 2014 года www.amsrus.ru