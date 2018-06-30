Спасти за 20 секунд: шесть женщин подняли внедорожник ради мужчины
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Спасти за 20 секунд: шесть женщин подняли внедорожник ради мужчины
Июнь 30 18:06 2018

Обычным сотрудницам детского сада понадобилось всего 20 секунд, чтобы оторвать от земли тяжелый автомобиль и спасти попавшего под него мужчину.

Инцидент произошел утром 23 июня в уезде Гуань городского округа Ланфан китайской провинции Хэбэй. 50-летний мужчина присел на корточки рядом с детским садом, чтобы поболтать по мобильному телефону, в связи с чем водитель кроссовера его не заметил и допустил наезд. ДТП увидели из-за заборчика воспитательницы детского сада, которые вывели малышей на утреннюю гимнастику. Женщины мигом бросились к машине, подняли ее за перед и откатили, чтобы вызволить стонущего под колесами мужчину. Все это запечатлела установленная в садике камера наружного видеонаблюдения.

Пострадавшего с переломом ноги доставили в больницу, а директор детского сада наградил храбрых сотрудниц за добросердечность и расторопность, подчеркнув, что такое поведение – отличный пример для подрастающего поколения — сообщает За рулем.

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  Категории:
АвтожестьНовости
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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