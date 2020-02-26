Polestar показал концепт-кар с салоном из переработанных бутылок

Polestar показал концепт-кар с салоном из переработанных бутылок
26 февраля 17:11 2020

Подразделение Volvo покажет на автосалоне в Женеве новый электрический концепт-кар Precept, в изготовлении которого использованы переработанные рыболовные сети и бутылки

Внешность концепта в соответствии с фирменной концепцией Polestar “Минималистичный атлетизм”. На передке расположены два радара и камеры высокого разрешения, боковые зеркала заднего вида заменены камерами, которые транслируют изображения на экраны в салоне.

Обивка сидений Precept сделана из переработанных бутылок, а напольные коврики – из рыболовных сетей. В салоне установлена цифровая приборная панель с 12,5-дюймовым экраном и 15-дюймовый дисплей системы мультимедиа.

Polestar показал концепт-кар с салоном из переработанных бутылок

Фото: autorambler.ru

Polestar показал концепт-кар с салоном из переработанных бутылок

Фото: autorambler.ru

Технические показатели концепта пока не раскрываются. По предварительным данным, серийная версия Precept увидит свет только в 2025 году.

На сегодняшний день в модельную гамму Polestar входят два автомобиля – Polestar 1 и Polestar 2. Последний дебютировал в феврале минувшего года. Он оснащен двумя электромоторами мощностью 408 л.с., которые разгоняют автомобиль с места до 100 км/ч менее чем за пять секунд. На одном заряде батарей Polestar 2 способен проехать до 443 километров.

Авторамблер.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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