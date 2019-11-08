Совестливые угонщики вернули детскому интернату украденный у них автомобиль

Совестливые угонщики вернули детскому интернату украденный у них автомобиль
Ноябрь 08 13:11 2019

Перед возвращением машины преступники успели починить поврежденный замок

В ингушском селе Троицкое у местного интерната был угнан единственный автомобиль. Ее использовали, чтобы отвозить детей на лечение и для других дел учреждения.

«Ладу Гранту» интернату недавно подарил депутат Госдумы Алихан Харсиев. Но в ночь на 1 ноября машину угнали неизвестные лица, о чем незамедлительно рассказали на телеканале «Ингушетия».

Как сообщает источник, спустя пять дней брату директора интерната кто-то оставил записку с указанием, где искать украденную «Ладу». Машина была найдена со всеми документами на парковке у железнодорожного вокзала Назрани. Кроме того, оказалось, что преступники починили поврежденный замок.

«Видимо, узнав, кому принадлежит угнанный им автотранспорт, в преступнике пробудилась совесть, и он не смог покуситься на имущество и без того обездоленных людей», — пояснил Хамзат Мальсагов, директор детского интерната.

Пока шли поиски пропажи, депутат подарил интернату второй автомобиль. На данный момент полиция ведет розыск угонщиков.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Дан Бялик
    Ноябрь 08, 13:15 #1 Дан Бялик

    https://www.youtube.com/watch?v=_g5s4-YMfmU

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